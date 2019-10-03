伊拉克反政府示威「9死400多傷」　首都巴格達3日起宵禁

▲伊拉克1日爆發反政府示威。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

伊拉克反政府示威1日在首都巴格達爆發，陸續蔓延全國，抗議者與安全部隊發生槍戰，造成至少9死400多傷。對此，伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）宣布，3日凌晨5時起，巴格達將實施宵禁。

綜合外媒報導，巴格達將從3日凌晨5時起實施宵禁，所有車輛、居民禁止行動，不過往返巴格達機場的旅客、救護車、醫院、電水力的政府部分以及朝聖者不受宵禁影響。各地省長可決定當地是否實施宵禁。

另外，除了巴格達外，南部的3個城市也率先實施宵禁，包括納西里亞（Nassiriya），阿馬拉（Amara）和希拉（Hilla），尤其是納西里亞2日才有2名抗議者死亡。

▲巴格達3日凌晨5時起將實施宵禁。（圖／路透）

「我們想要工作，我們要求改變，我們希望整個政府垮台。」超過3千名抗議者聚集解放廣場（Tahrir Square），不滿政府貪腐嚴重，造成年輕人失業、民生不力，但卻被警方以催淚彈、橡膠子彈鎮壓，導致至今已有9人死亡，約400多人受傷。

為了降低抗議者的不滿情緒，總理馬帝承諾將會提供工作機會給剛畢業的大學生，並指示石油部門及其他政府機構給出員工配額。不過報導指出，當地的腐敗現象仍然存在，且缺乏電力、水源的民生生活也未改變。

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