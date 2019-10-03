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是你嗎？7、8月期發票14張中千萬大獎　花10元買報紙即中千萬大獎

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▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

▲108年7、8月期統一發票有14張中千萬大獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

108年7、8月期的千萬特別獎號碼是「45698621」，財政部今（3）日下午將公布中獎情形，根據統計，這期千萬元特別獎中獎張數有14張；200萬元的特獎中獎號碼「19614436」中獎張數17張，快點拿起手上的發票，看看幸運之神有沒有眷顧你！

這期統一發票領獎期間自10月6日起至明（109）年1月6日止，提醒大家，7、8月期統一發票如果中四獎，也就是中了獎金4,000元的朋友們，晚一點兌獎更賺，12月之後領獎，可省下800元的稅金！

請繼續往下閱讀...

各通路先公布中獎情形，7-Eleven所開出1,000萬元大獎有2組，包含在台北市松山區民復門市購買10元報紙、高雄市三民區坎城門市購買258元飲品等商品。

特獎200萬元共有4位得獎者，為在金門縣金沙鎮陽翟門市購買63元零食、巧克力、在新北市永和區添丁門市購買25元飲品、在新竹市竹城門市購買共82元牛奶與飯糰、在苗栗縣公館鄉館福門市花費10元買紅茶。另外，2位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市蘆洲區華安門市購買共116元的布丁、飲品與涼麵；一人於基隆市仁愛區極上門市購買55元飲品。

全家開出1組特別獎1000萬元，於台中市的大雅清泉店，花費225元購買奶茶、民生用品等。特獎200萬元開出1組，於北市興德店開出，消費者花費40元購買椰子水一瓶。電子發票全家也開出3組，分別獎落於新莊北醫店、龍普店和光輝店，消費者多半買飲料、零食、民生用品。

全聯則是位於彰化的延平門市開出一張特別獎發票，民眾花費190元購買佛蒙特咖哩，就幸運中了千萬大獎。

▼統一發票7、8月號碼出爐。（圖／ETtoday社群中心製作）

▲統一發票7、8月號碼出爐。（圖／ETtoday社群中心製作）

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是你嗎？7-8月發票14張特別獎全出爐　花10元買報紙中千萬
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