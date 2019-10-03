18歲男中槍！網怒斥「行刑式開槍」　港警：國際慣例射軀幹，批評者無受訓

▲港警在1日衝突中用包夾方式抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭思楠／綜合報導

香港1日多區爆發激烈衝突，發生4宗開實彈事件，警方共開6槍。荃灣一名18歲男示威者被警員開槍擊中，手術過後情況由危殆轉為穩定。警方於2日的例行記者會中多次強調，警員遭示威者以致命武器襲擊，生命受到威脅，開槍合理合法，往軀幹（center mass）開槍為國際慣例。

據《香港01》報導，警務處副處長（行動）鄧炳強認為，開槍制伏歹徒，向最有效最大面積開槍，一般命中目標是身中間地方，因較易打中，也能即時制止解除威脅；警員生死懸於一線，所以要用最快方式制止，當時是沒有時間及沒有機會向天開槍。

行動科高級警司汪威遜表示，開槍警當時並非穿防彈衣，只是穿一件放裝備的背心，即使穿防彈衣，也會被尖器刺穿；警員每開一槍都要負責，他並非魯莽地開多槍，要有效又有目的，要打中對方，又要避免打到無辜市民，當面對如此困難下，在無可選擇下，就要打中心最大面積。

他強調，這是國際慣例，暫未見有國家指明要打肚，「不是要打心臟致命，是要打中軀幹（Center mass）制伏。」他說，Center mass包括全個身軀，當中有心口和肚；電光火石間，警由頭到尾都依守則向軀幹開槍，不是要「攞命」，而是要制停對手，打手腳有可能打中他人，而槍械訓練理念是第一時間制止。

警察公共關係科總警司謝振中指出，有不少人提出質疑，急不及待發聲明，批評警開槍不必要，「歪曲事實，誣衊警行刑式開槍。」他反問，「請問沒有接受過任何專業槍械訓練的人，是基於什麼理據及專業知識判斷警方有錯？」

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▼18歲男學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）