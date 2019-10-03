軟Q蕨餅「搖起來硬硬的」　媽幸運買到「永久紀念版」網笑賺到：這很貴！

▲蕨餅怎麼硬硬的？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

模型太逼真了！一名女網友日前在板橋車站買了蕨餅當點心，回家準備開吃時卻發現觸感不太一樣，定睛一看才發現自己竟然買到了店家的「展示品」，讓她超頭痛。不過網友們反而都羨慕她賺到了，「模型很貴欸」、「可以放在家當收藏」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己2日去板橋車站吃午餐，順便買了蕨餅回家吃，其中大盒的準備送人，小盒的則是要自己享用。不料她晚上要拿出來吃時，卻發現應該是軟Q的蕨餅竟然搖起來是硬的，她才發現自己買到了展示品！

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▲買到蕨餅的展示品了。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見點心的包裝下方貼有「僅供展示」的紅色貼紙，原PO表示，展示品的包裝和商品完全一模一樣，放在一起超容易讓人搞混，「重點是為什麼店員還沒發現，可以賣給我呢？」不過她隨後也補充，隔天剛好要帶女兒坐火車南下，屆時會順便拿回去還給店家。

然而貼文一出，許多網友卻笑說原PO賺到了，「模型應該比較貴」、「哈哈可以放很久了」、「買到永久保存版」、「擺著紀念，收藏品喔」、「可以去換好幾盒」、「展示品製作很貴欸」、「這個有點瞎」、「之前在韓國買化妝品也拿到試用品結帳，回到台灣才發現拿錯，一整個虧大」。

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