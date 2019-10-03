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快訊／大雅惡火！第2名消防遺體抬出　隊員淚崩高喊「敬禮」

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▲▼台中大雅火警2死，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區3日凌晨1時許發生火警，ㄧ棟鐵皮工場起火燃燒，不料2名消防人員入內搶救失去聯絡，稍早8時許確認2人已經罹難，分別為33歲的謝志雄已急32歲的張哲嘉，最新消息為第二具遺體也已經找到，抬出火場時隊員含淚列隊大喊「敬禮」，令人動容。

此次殉難的消防員為99年特考班謝志雄（33歲）、台北市人、已婚、育有一男2歲、妻子懷有雙胞胎；警專25期張哲嘉（32歲）、台南市人、未婚，２人都是特種搜救隊的隊員。

凌晨２時50分，當時火場內煙霧瀰漫，２人在小隊長帶領下持熱顯像儀入內尋找火點及受困者，小隊長則在外面間空火場狀況，3時火場突然出現狀況，小隊長高喊「撤退」但已經沒有人回應。

初步了解，2名隊員疑似被燒塌的鐵皮屋頂給壓住，現場有找到2個氣瓶，詳細罹難原因仍待進一步釐清。

殉職的張哲嘉其胞兄張修銘也是消防隊員，他接獲消息第一時間趕往現場，戴著口罩神色焦急、面對鏡頭不發一語，台中副市長楊瓊瓔趕緊向他慰問，胞兄勇敢的對副市長說「消防人員就是該應當要做」，讓楊瓊瓔聽了相當感動也痛心。

副市長受訪時表示「真的很難過，還必須要採集DNA，因為在現場沒辦法直接認定（身份），哲嘉的哥哥也很勇敢的去看，他也沒有辦法確定，現在喪管處已經在殯儀館等待，我們會安排所有相關事宜，會盡速確認２具遺體身份」

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