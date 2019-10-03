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米塔颱風重創南韓！南部降豪雨「至少9死」　釜山驚傳土石流4人被埋

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▲▼米塔颱風侵韓，釜山發生山崩。（圖／釜山消防本部）

▲ 釜山發生土石流，造成一家4口被掩埋。（圖／釜山消防本部）

記者陳宛貞／編譯

第18號颱風米塔2日挾豐沛雨量登陸南韓，貫穿南部地區，各地都傳出災情，截至目前為止已有9人身亡及7人受傷，還有5人失蹤。釜山沙下區山區因豪雨發生土石流，造成一家4口被活埋，其中1人確定死亡，其餘3人還在搜救中。

根據南韓中央災難安全對策本部說法，截至3日當地時間下午4時30分（台灣時間3時30分）為止，米塔颱風已經造成9人死亡，包括慶尚北道星州郡1人、盈德郡1人、浦項市2人、蔚珍郡2人，江原道江陵市、三陟市及釜山市各1人。此外，失蹤人口包括浦項市1人、釜山市3人及蔚珍郡1人。

▲▼米塔颱風侵韓，江陵大淹水。（圖／路透）

▲▼ 米塔降下豪雨，江陵大淹水。（圖／路透）

▲▼米塔颱風侵韓，江陵大淹水。（圖／路透）

米塔颱風降雨集中慶北及江原地區，1日起至3日下午為止就在蔚珍郡降下556.3毫米雨量、鬱陵郡489.5毫米、盈德郡382.5毫米，使這些地區出現淹水、土石流、溪水氾濫等災情，造成民眾被家門口的急流捲走，或因住家被土石沖毀，被壓垮身亡。

釜山沙下區一處山區今早9時左右發生土石流，造成附近商家及民宅被土石覆蓋，4人遭到活埋。救難人員立刻展開搜救，時隔7小時找到一名65歲女性的遺體，確認死因為窒息而死。由軍方及警消組成的搜救隊目前正全力搜索，希望能盡快找到其他3人。

綜合韓媒報導，死傷人數恐怕將持續上升，還有1015幢民宅及1824處商家、工廠及農地因暴雨及強風受到破壞，學校、橋梁、道路等公共設施也有281起受損通報。此外，米塔一度造成多達48673戶停電，目前大部份都已復電。

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