微軟發表新無線耳機Surface Earbuds！　充電可用8小時、點擊或手勢滑動控制音樂

▲微軟的新款抗噪耳機「Surface Earbuds」。（圖／翻攝自THE VERGE）

記者趙正瑋／綜合報導

微軟昨（2）晚在美國紐約舉行新品發表會，推出新款無線抗噪耳機「Surface Earbuds」，微軟對該耳機在音樂和音質表現上都做了優化，將語音與通話品質做為此次重點，每個耳機都有2個內建麥克風，當使用者說話時可以幫助減少噪音。

據《THE VERGE》報導，微軟宣稱Surface Earbuds可讓用戶有「全天候」舒適感，利用耳朵中的2個支點支撐耳機，待機可長達24小時，一次充電可連續使用8小時，而且可使用點擊或手勢滑動控制音樂。

▲「Surface Earbuds」入耳處造型特殊。（圖／翻攝自THE VERGE）

微軟副總裁賽勒（Robin Seiler）表示，在Android系統下，只需要輕點幾下耳機，就能啟動Spotify播放想聽的音樂，而且不需要螢幕的協助。Surface Earbuds也整合了Office的功能，輕觸觸控區就能操作PowerPoint，換下張投影片。

此外，賽勒指出Surface Earbuds的設計讓外觀反差感很大，耳機的外觀是很大的圓盤狀，微軟參考了許多人體工學和重量研究，創造了一個簡易設計，以耳朵中2個支點支撐耳機，這個獨特設計可讓Surface Earbuds在穿戴時穩定性更高。

▼「Surface Earbuds」外觀呈圓盤狀。（圖／翻攝自THE VERGE）