台指期開盤大跌96點！受美股道瓊重挫494點拖累...預告台股將跳跌

▲美股道瓊下跌 494.42 點。回頭看台指期今（3）日開盤下跌96點，來到10,827點。（圖／路透）
記者趙正瑋／綜合報導
美國在1日發佈的 9 月製造業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線，在2 日發佈的 9 月 ADP 就業人數也低於預期。美股道瓊下跌 494.42 點。回頭看台指期今（3）日開盤下跌96點，來到10,827點。
美股道瓊下跌 494.42 點，或 1.86％，收 26078.62 點。那斯達克指數下跌 123.44 點，或 1.56％，收 7785.25 點。標普 500 指數下跌 52.64 點，或 1.79％，收 2887.61 點。費城半導體指數下跌 24.43 點，或 1.58％，收 1519.77 點。
法國外貿銀行首席市場策略師拉斐第（David Lafferty） 表示，過去幾日許多事情一件接著一件發生。ADP就業報告表現疲軟，雖不是整體經濟情況變差，但鑒於近期所發佈的數據幾乎都比預期更遭，這樣看來經濟情況正持續在惡化中。
匯豐首席經濟學家雪貝（Stefan Schilbe）指出，倘若製造業疲軟的趨勢溢出至服務業，這會給美國聯準會（Fed）增加降息壓力，以刺激經濟成長，10 月份的降息機率似乎在上升中。
截至今早8：47，台指期下跌114點，來到 10,809點。