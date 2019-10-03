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台指期開盤大跌96點！受美股道瓊重挫494點拖累...預告台股將跳跌

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▲美股道瓊下跌 494.42 點。回頭看台指期今（3）日開盤下跌 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 494.42 點。回頭看台指期今（3）日開盤下跌96點，來到10,827點。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國在1日發佈的 9 月製造業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線，在2 日發佈的 9 月 ADP 就業人數也低於預期。美股道瓊下跌 494.42 點。回頭看台指期今（3）日開盤下跌96點，來到10,827點。

美股道瓊下跌 494.42 點，或 1.86％，收 26078.62 點。那斯達克指數下跌 123.44 點，或 1.56％，收 7785.25 點。標普 500 指數下跌 52.64 點，或 1.79％，收 2887.61 點。費城半導體指數下跌 24.43 點，或 1.58％，收 1519.77 點。

請繼續往下閱讀...

法國外貿銀行首席市場策略師拉斐第（David Lafferty） 表示，過去幾日許多事情一件接著一件發生。ADP就業報告表現疲軟，雖不是整體經濟情況變差，但鑒於近期所發佈的數據幾乎都比預期更遭，這樣看來經濟情況正持續在惡化中。

匯豐首席經濟學家雪貝（Stefan Schilbe）指出，倘若製造業疲軟的趨勢溢出至服務業，這會給美國聯準會（Fed）增加降息壓力，以刺激經濟成長，10 月份的降息機率似乎在上升中。

截至今早8：47，台指期下跌114點，來到 10,809點。

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