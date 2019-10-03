快訊／港務公司董座吳宗榮請辭！　林佳龍證實：已同意

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋前天崩塌，昨天傳出興建21年來，台灣港務公司從未獨立檢修。交通部長林佳龍表示，台灣港務公司董事長吳宗榮口頭上提出請辭，交通部也同意，但仍先以救災善後為優先。吳宗榮稍早接受媒體詢問是否已向林佳龍請辭，吳僅說「交通部會有個懲處，現在不方便講。」

▲台灣港務公司董事長吳宗榮（左）請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

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今天上午立法院交通委員會進行宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件專題報告。媒體稍早問港務公司董事長吳宗榮是否會為南方澳跨港大橋意外下台負責？吳並未正面回應，僅說港務公司確實有疏失，交通部內部會有究責，究責下來就會懲處，但這3天大家都在忙救災，現在不便在公開場合講這些。還有媒體追問外界指吳宗榮是政府酬庸，吳宗榮仍表示，不要在公開場所講這個。

交通部97年底針對公路總局及高公局7000座橋梁訂定公路橋樑檢測及補強規範，規定每2年進行一次橋檢，特殊如斜張橋、脊背橋、車行吊橋等，其檢測可參照設計廠商提供的維護手冊規定辦理。民國87年6月20日南方澳大橋完工後，由基隆港務局（港務公司前身）負責，直至101年基隆港務公司接手，總共21年未進行橋檢。

直到健行科大105年進行橋檢時發現管轄單位為港務公司，並告知宜蘭縣府，縣府才發文通知港務公司權責。港務公司才會編列500萬預算打算在109年進行橋檢，自101年到108年共投入1300萬維護保養。

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