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決戰100天／親民黨2020泡沫化危機　郭、柯、王成最後「浮木」？

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▲▼親民黨主席宋楚瑜於中央黨部召開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲親民黨主席宋楚瑜。（資料照／記者季相儒攝）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數100天，親民黨握有提名總統的最後一張門票，成為郭柯王三方競逐爭取的對象。同時，親民黨內部也面臨創黨以來最大危機，為了跨過5%政黨票門檻，搶攻不分區立委席次，黨主席宋楚瑜再度「御駕親征」的機率升高。

宋楚瑜曾4度投入總統選舉，2016年大選，宋楚瑜獲得157萬票，政黨票超過6.5%，分配到3席不分區立委，包括李鴻鈞、陳怡潔和周陳秀霞，並取得2020年政黨推薦總統候選人的門票。這次是否再度「御駕親征」，拉抬立委選情，也備受關注。

然而，親民黨正面臨創黨以來最大的危機，據了解，宋楚瑜原先無意參選總統，視柯文哲為代理人，但外傳柯文哲組台灣民眾黨因未告知宋楚瑜，讓親民黨上下皆相當不滿。知情人士表示，目前郭台銘跟柯文哲批橘袍參選的幾乎是零，但讓王金平披橘袍不如還讓宋楚瑜出來，黨內也正面臨重大抉擇，預計10月底後相關參選規劃才會明朗。

▲▼柯文哲、宋楚瑜。（合成圖／記者屠惠剛、徐斌慎攝）

▲柯文哲、宋楚瑜。（合成圖／記者屠惠剛、徐斌慎攝）

對於橘營內部反對釋出門票的聲浪大於支持，李鴻鈞受訪時趕緊說「沒有啦！黨內怎麼可能有這種」，親民黨是柔性政黨，當然什麼聲音都有。李鴻鈞強調，親民黨非常珍惜這一張門票，因為承擔了上一次157萬支持者的責任，「絕不能私相授受」，親民黨也始終秉持合作的前題是理念、核心價值具備共通性，必須審慎思考。

李鴻鈞透露，當初在郭柯王結盟成形的期間，三方都分別透過友人想聯繫宋楚瑜，但親民黨認為時間點不適合，「因為若郭柯王破局，我們會被誤解成攪局者，如果結盟成功，也會被人家說親民黨只是依靠高聲勢，所以我們判斷不適合在那時候就談合作。」

▲▼立法院國會頻道手機上架記者會。立委李鴻鈞（圖／記者李毓康攝）

▲立委李鴻鈞。（資料照／記者李毓康攝）

李鴻鈞說，郭柯王破局之後，三方仍持續想跟宋楚瑜見面，現在主要是看宋楚瑜的時間安排。他也強調，等到宋楚瑜與郭柯王見面，再去彼此溝通想法，「若要合作，面向也不一定只侷限在總統選舉。」

台北市長柯文哲日前因在未告知親民黨的情況下，挖角親民黨台北市議員黃珊珊當副市長，傳出宋楚瑜為此不悅，李鴻鈞強調，宋楚瑜完全沒有因黃珊珊的事情動怒，宋、柯關係更沒有所謂的決裂，此外，不能說黃珊珊被柯「挖角」，而是親民黨「借將」給柯市府，宋楚瑜從頭到尾都沒有在反對，只是用人之前知會一聲總是比較好。

根據《ETtoday新聞雲》2日公布最新民調，在立委選舉政黨票部分，國民黨以34.8%居冠，第二是民進黨31%，19.9％會投給台灣民眾黨，時代力量則以5.0％位居第四，親民黨支持度僅有1.7%。

「這不急啦！」李鴻鈞認為，現在民調做的政黨支持度，是受到網路、媒體聲量炒作的影響，反而親民黨沒有在製造聲量，支持度還有將近2%，他相信等到10月底方向確定後，將會有更多支持者表態支持，親民黨對民調數字保持平常心。

▲▼ET民調，立委選舉政黨票投票對象。

▲立委選舉政黨票投票對象。（圖／ETtoday民調中心）

然而，親民黨過去依靠宋楚瑜聲量拉抬不分區選情，對於是否正逢「泡沫化」危機？李鴻鈞表示，親民黨是小黨，本來就是因為宋楚瑜而存在，就如同民眾黨依賴柯文哲、時代力量有黃國昌，但與民眾黨、時代力量積極製造聲量不同的是，宋楚瑜有領導能力，「大家看到的只是聲量高低，關注誰會勝選，卻沒看到誰能勝任的問題，這非常可惜。」

「我們從不擔心泡沫化，親民黨一向都不是作秀的政黨。」李鴻鈞強調，郭柯王也不會是親民黨的「浮木」，因為親民黨不需要去蹭聲量，他們有他們的尊嚴和自主，否則當初郭柯王在結盟時，親民黨早就進去參與了。

2020總統大選倒數100天，李鴻鈞表示，目前不分區立委名單已陸續在確認，宋楚瑜十月中旬應該也會與郭柯王見面，至於是否合作、如何合作等，待見面時再進一步溝通，「只要目標方向一確定，親民黨隨時都準備好啟動選務機制。」

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