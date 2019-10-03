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相親認識奇葩男！她提分手竟收「4萬元交往開銷單」逼吐錢：連零食費也要…

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▲▼奇葩男討錢的行徑讓女方傻眼。（示意圖／CFP）

▲奇葩男討錢的行徑讓女方傻眼。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

當一段感情走向尾聲，想必多數人都希望好聚好散，不過大陸卻有一名女網友表示，自己的閨蜜遇人不淑，竟被奇葩男討要「交往過程中的所有開支」，總計為9,637元人民幣（約新台幣4.1萬元）；男方的媽媽還說，如果不還這筆錢，就要到閨蜜的公司把事情鬧大，讓得知消息的朋友們都相當傻眼。

▼情侶分手卻鬧得不歡而散。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在武漢一論壇上發文表示，「我的閨蜜是個家境優良的乖乖女，不僅身材高挑、外型亮麗，工作也相當認真。她先前透過相親認識武昌某間中學的教師，這名教師之前有過一段婚姻，大家原以為有過失敗的感情經歷會更懂得經營一份感情，然而通過半年多的接觸相處，結果卻不如所想。」

原PO表示，「閨蜜感覺她與這位教師性格並不適合，閨蜜是個個性耿直，喜歡或不喜歡會直接表明的人；但男方卻是有些言行不一的人，每次兩人出現問題，男生都會從女生身上找原因，導致溝通的結果都不歡而散。題外話，雙方爭執時，男生的情緒都十分不穩定，呼吸加重到令人害怕。」

▼原PO閨蜜受不了男友古怪個性，於是提了分手。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

「在這樣感情基礎非常薄弱的情況下，男方卻依舊不停催促閨蜜跟他拿證結婚。」原PO再指，「這個教師還有些行為讓人難以理解，比如過年和親戚們吃飯，當他起身向一位長輩敬酒，這時閨蜜的姐夫也正好起身想向他敬酒，但男生不僅沒有回敬姐夫，還冷冷地回絕說『不是要敬你的』。」

原PO說，「諸如此類的事情還有很多，閨蜜每次和我聊天說到感情的事，我都感覺到她很鬱悶，沒有一絲快樂，可是閨蜜家中一直催婚，閨蜜只好繼續盡力去磨合。每次男生嘴上承諾會有所改變，之後卻都一樣沒變化，最後閨蜜忍無可忍提出了分手。」

原PO接著說，「本以為事情就此告一段落，不料幾天後，男生的媽媽突然聯繫閨蜜母親商量婚事，知道雙方分開後，竟氣得要閨蜜償還交往期間的開銷，總共9,637元人民幣（約新台幣4.1萬元），並威脅說如果不還錢就去閨蜜的公司把事情鬧大。」

▼男生把交往過程中的開銷都記錄下來。（圖／翻攝自微信）

▲▼提分手！她竟收到「4萬元交往開銷單」逼吐錢。（圖／翻攝自微信）

▲▼提分手！她竟收到「4萬元交往開銷單」逼吐錢。（圖／翻攝自微信）

▲▼提分手！她竟收到「4萬元交往開銷單」逼吐錢。（圖／翻攝自微信）

原PO激動地表示，「再次聲明一下，我閨蜜不是那種騙吃騙喝的X子，交往期間都是閨蜜主動買水跟吃的，逢年過節發紅包、禮物也絕不小氣，不同的是，我閨蜜不會特別記帳更不會刻意保留帳單，我想一般人都不會吧！可是奇葩男卻發給閨蜜3張滿滿的帳單及購物發票。」

「閨蜜說要錢的行為她可以理解，但是吃飯、看電影、買拖鞋、小零食也記在裡面，真的讓人無語。」原PO說，「不過為了趕快擺脫奇葩男，我閨蜜就迫不及待的把錢還他，帳單總額是9,637元人民幣（約新台幣4.1萬元），減去2人一起吃飯看電影共同分擔的費用，總共還了7,301元人民幣（約新台幣3.1萬元），才順利撇清關係。」

▼男生向女生要回買禮物和吃飯看電影的錢。（示意圖／CFP）

▲▼禮物。（示意圖／CFP）

這段感情故事瞬間引起網友熱議，大家紛紛留言說，「這男的真的有夠怪，過年才多少錢的紅包也好意思拿回來」、「妳確定是跟老師交往嗎？根本是會計吧」、「男生只是讓自己顯得很小氣而已」、「難怪上段婚姻會告吹，不易外」、「媽寶？還要去公司鬧，太誇張了，幸虧沒走到最後」、「為何這樣的男生也有女朋友啊？不公平」。

不過也有人支持男方的作法，認為「在結婚前就該各付各的」，「女方自己有錢為啥還收別人買的化妝品？」、「沒想著結婚，就不該收人家這麼貴的東西吧」、「男生收小錢確實滿小氣的，不過我覺得把高額的禮物費用討回來，應該不為過」、「女生一直想著自己吃虧，怎不想想男生花這麼多的錢也是吃虧？」。

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