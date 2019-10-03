南方澳斷橋奪5命...竟傳董座神隱25hrs　港務公司這樣說

▲南方澳斷橋目前已尋獲5具遺體。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，截至目前為止已發現5具遺體，尚有1人失聯，外傳港務公司董事長吳宗榮神隱25小時。港務公司今早發新聞稿澄清，蘇澳港南方澳跨港大橋坍塌意外發生後，吳董事長於接獲通報第一時間立即從高雄趕赴蘇澳事故現場坐鎮指揮，並陪同交通部部長、次長解釋案情及災後應變處理，又於10月2日凌晨再度赴現場坐鎮指揮，全程帶領港務公司緊急應變小組投入救災行列。

交通部表示，有關南方澳漁港臨時航道，國防部徹夜協助水下焊切，盼清出寬15米、水深5米的臨時航道（近西側碼頭），以今天上午9時執行臨時航道試航作業為目標，蘇澳港開放10-13號碼頭，供漁民提供裝卸貨使用。

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另外，水中救援人員分四組輪班在水下持續搜救最後一位失蹤漁工；另請海軍派員協助探勘水下魚網情況，以利救援及臨時航道開闢。交通部說，港務公司將定期執行航道巡查，另關於漁民無法出海或損失之補償，責成港務公司與農委會協調。

交通部長林佳龍深夜指示，航政司、航港局、港務公司，最快速度交出港管共17座橋的檢測和修護紀錄，若缺乏檢修，也應評估臨時措施、必要時甚至不排除暫時封橋。

據了解，林佳龍今晨自南方澳出發前往台北，趕赴立法院交通委員會進行南方澳大橋事故專案報告；南方澳現場救災應變中心前進協調所，指揮官改由交通部政次黃玉霖代理。