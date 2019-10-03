台中勇消「父親節才公布喜訊」：實在太刺激了　困火場6小時殉職

記者葉國吏／綜合報導

台中市大雅區3日凌晨1點多發生火警，大雅區一間鐵皮工廠冒起熊熊火光，大批消防隊員投入搶救，豈料有2位消防隊員進入火場後失去聯繫，但6小時時後尋獲已經罹難。

▲台中大火殉職消防隊員謝志雄。（圖／翻攝謝志雄臉書）

3日01時45分臺中市政府消防局救災救護指揮中心接獲位於臺中市大雅區中和六路92-6、92-7號發生工廠火警，警消獲報後立即派遣第一大隊、第四大隊、特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠分隊等消防單位，共計出動各式消防車26輛、消防人員87名、義消人員28人前往搶救。

▲▼台中大火殉職警消。（圖／記者李忠憲攝）

03時22分現場回報有兩名救災人員（謝志雄、33歲、99年特班、台北市人、已婚、育有一男2歲、妻子懷有雙胞胎；隊員張哲嘉、32歲、警專25期、台南市人、未婚〉）入室搜尋火點失去聯繫，現場指揮官立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未發現，後因火場煙層下降快速，遂暫停再次入內搜索。但在早上8點多，發現2名警消都已經罹難。

消防隊員謝志雄，育有一男，妻子懷有雙胞胎，今年父親節前夕，他還在臉書發文「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了。」許多人都紛紛留言恭喜，沒想到卻在10月3日一場大火罹難，令許多人相當難過。