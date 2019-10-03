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俄羅斯2020再干預美國大選　普丁遮mic說祕密：當然會，別告訴別人哦

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▲▼俄羅斯2020再干預美國大選　普丁遮mic說祕密：當然會，別告訴別人哦。（圖／翻攝自CNN影片）

▲普丁一向駁斥俄羅斯干預美國大選，屢屢面對記者提問讓他轉而偶爾開玩笑地回答。（圖／翻攝自CNN影片）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）週三（2日）出席活動，在媒體上被問到是否會再介入美國2020年總統大選，他幽默地表示「一定會」。對於外界盛傳兩人的「赫爾辛基醜聞」和川普的「通烏醜聞」，普丁也為他的美國「夥伴」抱屈。

根據CNN報導，普丁在活動上作勢摀住麥克風說，干預美國大選一事，俄羅斯肯定會再幹一次，「告訴你個秘密，沒錯，為了讓你們開心，我們當然會做，別告訴任何人哦。」

川普2016年當選以來，「通俄門」吵得沸沸揚揚，到了2018年7月16日在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）和普丁閉門「普普會」結束，竟然在會後聯合記者會上公然打臉自家國會，表示自己的立場和俄方聲明相同，因為普丁政府「毫無理由也不可能介入美國政治」，頓時讓美國政壇先是錯愕而後震怒，連挺川大台《福斯新聞》（Fox News）都感到失望。

對於「赫爾辛基醜聞」，態度從容的普丁也回應「我當時就說公開，把（閉門會談）內容公開給媒體」，「如果有人想知道什麼事，就公開吧，我們不介意。」

看著川普從「通俄門」燒到「通烏門」，普丁提出當年震驚國際的「尼克森水門案」為他抱屈。普丁表示，當年尼克森的醜聞出在他利用竊聽器竊聽別人，但川普的案例完全不一樣，「川普是被竊聽的」，「就我們所知，那通電話（川普致電給烏克蘭總統）的內容沒有任何不對的地方。」他說，川普只是尋求他國的政府協助調查美國前屆政府的事務而已。

「尼克森水門案」（Watergate scandal）註：美國共和黨籍、第37任總統尼克森（Richard Nixon）及內閣於1972年，派人潛入民主黨全國委員會總部水門綜合大廈，在裡頭安裝竊聽器和偷拍文件，被發現之後還試圖阻撓國會調查，在媒體窮追猛打和輿論抨擊之下，最終辭職下台。

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