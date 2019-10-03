影／解放軍空中梯隊「受閱飛機掉艙門」？官方反駁：是負責航拍的航空器

記者朱世凱／綜合報導

中共建政70周年大閱兵1日展開，不少新型軍備都成為外界關注焦點。不過自昨（2）日開始，網路就流傳一段大約15秒的影音畫面，內容顯示呈箭形的空中梯隊在飛行過程中「有物體掉落」，遭網友疑似是起落架艙門。空中梯隊指揮部有關人員對此駁斥，經比對核實，所謂的飛機掉落物其實是「執行閱兵航拍任務的航空器」。

綜合陸媒報導，雖然這段影像沒有顯示時間，不過從隊形來看，可以推測是10月1日解放軍參加國慶閱兵的空中領隊機梯隊，該空中梯隊呈箭形，並且拉出絢爛的彩帶表達祝賀。有眼尖網友發現，在飛機受閱的過程中，一個不行的黑色物體從飛機上掉落，懷疑是起落架艙門。

▼解放軍「受閱飛機」疑似有物品掉落，讓網友議論紛紛。（圖／翻攝自為博）

中國空軍官方微信在2日傍晚發布聲明指出，網傳「受閱飛機有物體掉落」為不實訊息，「這次受閱，空中梯隊不僅做到了米秒不差，而且在安全上萬無一失，沒有出現任何問題。」

空中梯隊指揮部有關人員表示，經比對核實，網路流傳影音畫面中所謂「飛機掉落物」，實為執行閱兵航拍任務的航空器；由於和受閱飛機有高度差，相對速度較大，加上拍攝角度的原因，感覺在畫面中像「墜落物」一樣飛過，感謝社會各界對空中梯隊的關心關注，堅決抵制各種網路謠言。

▼中國空軍官方微信對此反駁。（圖／翻攝自微信）

大陸軍事專家傅前哨2日也表示，墜落的小黑點其實是航拍的直升機在拍攝領隊機梯隊時，對下面的觀者產生的視覺印象；一般來說，直升機飛行比固定翼飛機低，但是直升機航拍則不然，直升機會飛到固定翼飛機上面進行俯拍。當天現場直播畫面中有很多是俯拍鏡頭，這個時候，直升機在視覺中就是一個小黑點，

他最後提到，直升機在航拍中，有可能是在領隊機梯隊上方懸停拍攝，也有可能是反方向飛，因此相對速度差距很大，從視覺上就會形成似一個小黑點物體向後飛行的畫面，實際上並不是物體墜落。