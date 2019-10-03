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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中2警消困火場「失聯6小時」　找到已罹難

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記者鄧木卿、葉國吏／台中、台北綜合報導

台中市大雅區3日凌晨1點多發生火警，大雅區一間鐵皮工廠冒起熊熊火光，大批消防隊員投入搶救，豈料有2位消防隊員進入火場後失去聯繫，但經過5小時後尋獲已經罹難。

▲▼台中失聯消防隊員張哲嘉。（圖／翻攝張哲嘉臉書）

▲台中罹難消防隊員張哲嘉。（圖／翻攝張哲嘉臉書）

▲▼台中大火。（圖／翻攝東森新聞）

▲台中大火。（圖／翻攝東森新聞）

3日01時45分臺中市政府消防局救災救護指揮中心接獲位於臺中市大雅區中和六路92-6、92-7號發生工廠火警，警消獲報後立即派遣第一大隊、第四大隊、特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠分隊等消防單位，共計出動各式消防車26輛、消防人員87名、義消人員28人前往搶救。

▲▼台中大火失聯隊員。（圖／翻攝謝志雄臉書）

▲台中大火罹難隊員。（圖／翻攝謝志雄臉書）

03時22分現場回報有兩名救災人員（謝志雄、33歲、99年特班、台北市人、已婚、育有一男2歲、妻子懷有雙胞胎；隊員張哲嘉、32歲、警專25期、台南市人、未婚〉）入室搜尋火點失去聯繫，現場指揮官立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未發現，後因火場煙層下降快速，遂暫停再次入內搜索。

消防局局長曾進財於4時25分到場指揮，立即指示全力搜索失聯兩位救災同仁。但在早上8點多，2名警消尋獲時已經罹難。

▼台中大火殉職警消。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中大火殉職警消。（圖／記者李忠憲攝）

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