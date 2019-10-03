美二戰B-17轟炸機墜毀機場...7死9傷　起飛後「機身冒煙」折返

記者錢玉紘／綜合報導

美國全國廣播公司（NBC）報導，康乃狄克州當地時間2日早上，一架載有13人的B-17轟炸機在布拉德利國際機場（Bradley International Airport）墜毀，造成機上乘客中7人死亡，6人受傷，另外地面上共有3人受傷，包含一名消防員和機場工作人員。

機上13人分別為10名乘客以及3名機組員，這架B-17轟炸機為二戰時代的古董，因不明原因墜毀在機場，一度燃起熊熊大火並竄出濃煙，當局隨後出動警消人員前往救援。

康州公共安全委員羅維拉（James Rovella ）證實，機上有7人不幸死亡，6人受傷，從輕傷到重傷都有，地面上還有一名工作人員受傷，官方尚未公布罹難者姓名。

美國聯邦航空總署（FAA）則在推特上指出，班機在2日早上10點試圖降落時意外墜毀，該班機當時試圖返回跑道，接著在落地時失去控制，撞上裝有除冰液的容器以及一些維修設備。國家運輸安全委員會成員霍曼蒂（Jennifer Homendy）指出，轟炸機在起飛後大約5分鐘出現問題，並連絡控制台。

在機場的目擊者漢默（Brian Hamer）指出，該班機的引擎聽起來像是失去動力了，接著整架飛機竄出濃煙，並且在墜落前大轉彎。另一名在機場的男性目擊者也認為當時引擎的聲音不對勁，且飛機的高度非常的低。

B-17轟炸機有「空中堡壘」之稱，隸屬於航空史教育團體「柯林斯基金會」（Collings Foundation）；該團體經常於各地舉辦「自由之翼」古董飛機展演，本周正好在布拉德利機場舉行活動。