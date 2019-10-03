台女被英遣返！3.9萬人連署、衛生大臣幫忙　簽證過關可留下了

▲蔣穆純先前被英國內政部限制一周內離開英國。（圖／翻攝自臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣27歲女子蔣穆純（Mu-Chun Chiang，音譯）在英國擔任醫生，卻在日前面臨簽證問題，被英國內政部限制一周內離開，朋友發起連署，希望讓她留在英國。經過多家媒體報導後引起話題，英國內政部也回應，蔣已經提供足以留在英國的證明，將可以留在英國了。

蔣穆純的友人梅絲理（Mina Mesri）在「change.org」網站上幫他發起連署，在超過3.9萬人支持後，梅絲理在連署網站更新表示，在這起案件得到眾多關注之後，英國內政部已經決定重新檢視先前就收到的銀行對帳單，最後，同意推翻先前的決定，將頒「Tier 2」工作簽證給蔣穆純。

內政部一名發言人指出，「根據蔣女士提供的額外證據，並且重新審議此案之後，我們已經與她聯繫，並確認她的居留已經獲得許可」。英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）稍早也在推特上表示，「我為蔣穆純及其親友感到難過，我已將這個案子呈報給內政部，我也很高興看到她的簽證問題已經解決了」。

案件解決後，請願網站狀態已經改為「勝利」，梅絲理則提到，「蔣穆純對於這個結果感到非常的開心，也非常感謝每一位幫忙連署和分享的人」。她也提到，還有很多住在英國、把英國當作是家的人，他們的聲音卻沒辦法被聽到，現代的社會中不該存在這種「敵意環境」，內政部的態度必須要改變。





蔣穆純在英國居住工作大約13年，先後在利物浦大學（University of Liverpool）、利物浦熱帶醫學院（LSTM）取得學士、碩士學位後，成為一名醫師，並在安特里大學醫院（Aintree University Hospital）進行輪班工作。她在今年6月開始申請簽證，卻因為銀行帳戶出問題，在上月27日收到當局來信指出，必須要一周內離開英國，否則將被遣返回台灣。

英國內政部規定，蔣在申請簽證的90天內，銀行帳戶至少要有945英鎊（約新台幣3萬6940元），她以為只要在每月月底達到門檻就能過關，卻沒想到規定是「每日」都要有945英鎊以上。她表示，收到內政部信函的當下非常震驚和恐慌，「我感到很擔心，因為我們已經有醫療人員短缺的問題了，且離開我所有的朋友真的會讓我心碎」。

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