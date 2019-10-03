體育老師「偷吃同校女師」　對話曝：喜歡水裡抱著妳…雙方配偶氣炸紛告

▲體育老師和同校女教師的對話曝光。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

台中一名體育老師阿明（化名）和同校女老師芳芳（化名）擦出火花，不顧雙方都已是有婚之人的事實大嚐禁果。曝光後阿明被芳芳老公和自己老婆分別提告，各賠償30萬元；芳芳則是被判賠阿明正宮30萬元。

判決書指出，阿明2016年間和芳芳一起準備升等主任考試，備考竟備到床上去。芳芳老公在2016年到2017年間發現兩人婚外情，憤而對阿明提出告訴，獲賠30萬元外，也向法院訴請和芳芳離婚。

沒有就此罷手的芳芳老公於2017年4月25日向阿明老婆揭露兩人婚外情；阿明老婆向兩人提告，引用芳芳老公訴訟內容中兩人的LINE談話紀錄。阿明傳出「忍住」、「我一概否認」、「6、7月先處理單身」、「我會好好珍惜妳的」、「相信我！一定會帶著妳」、「我們的房子裏可以聽到歡笑聲跟歌聲」、「喜歡水裏抱著妳」等訊息。芳芳則回傳「等大叔單身、廊香到手」、「愛我、想我」、「在水裡抱抱…甜死人」、「女婿真是用心」。

雖然阿明和芳芳都否認彼此對話有任何逾矩，但台中地院法官根據談話內容判斷，雙方明知彼此都是有婚之人，卻沒有迴避或注意交往空間的分際，還有大量甜蜜示愛的內容，已經超過一般能容忍的範圍，因此判處2人各須賠償30萬元。