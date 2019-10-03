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知名女星在酒店坐過檯！　陳揮文直播爆「哪間便服店、花名都知道」

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▲▼知名女星曾在酒店坐過檯！　陳揮文直播爆「哪間便服店、花名都知道」。（圖／翻攝自陳揮文YouTube頻道）

▲陳揮文給忠告，女人若下海，「那是跟妳一輩子的」。（圖／翻攝自陳揮文YouTube頻道）

記者張靖榕／綜合報導

資深媒體人陳揮文周三（2日）深夜在直播中和大家聊天時，奉勸「男人不要嫖、女人別下海」，因為下海就完蛋了。在圈內打滾已久的他爆料，2名知名女星曾經也是在酒店坐過檯或拍過全裸三級片的，很多人其實都知道她們的過去，但像這樣在八大行業待過轉正的真的不多，不值得貪圖一時賺，賠了人生和名譽。

陳揮文在直播上指出，「其實這個市場就是這個樣子」，曾經在八大行業待過又熬成明星的人，即使現在轉正，過去也會如影隨形，「這幾年電視圈有一個很有名的，以前拍過全裸的三級片，甚至還接客。接客是我們這個圈內都知道的，還沒成名之前就是拍三級片，拍三級片的價錢比較高。兩個小姐同樣的身高、三圍，為什麼會出現價錢不一樣，就是因為有拍過三級片，價錢就會比較高，沒有什麼特別原因。」

陳揮文以知名女星的例子奉勸大家，「這東西就是妳曾經下海過，妳就沒辦法揮（狡辯）」，他甚至直接聽過別人看到電視上女星就認出她曾經坐過便服店，「這個人以前我用多少錢就怎麼樣、怎麼樣」、「欸那個人怎麼那麼像以前酒店坐檯的小姐啊」，其實就是當事人改名字，但以前在哪間酒店，花名叫什麼，大家都知道。

「這種皮肉錢、人肉市場競爭是很激烈的」，陳揮文表示，許多女生以為能靠年輕貌美的肉體撈一陣子，「但妳也只能撈一陣子」，「除非像我剛講的那個去拍電影，或者是妳可以進電視圈，除非妳能夠像他們這樣，或是跑去念書，跑去嫁人」，否則這樣的過去會成為重擔，「那個是跟著妳一輩子的。我是直接勸妳打消這個念頭，因為不值得。」

▼陳揮文直播當集，自1:00:00開始。

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