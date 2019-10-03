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走錯門射殺黑人鄰居！前女警依謀殺罪判刑10年：每天都很後悔

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▲▼美國德州前女警蓋格（Amber Guyger）因為走錯家門，開槍誤殺了26歲的非裔鄰居波森（Botham Shem Jean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋格在法庭中落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

住在美國德州達拉斯的前女警蓋格（Amber Guyger）因走錯家門，誤殺了非裔鄰居波森（Botham Shem Jean），她在當地時間2日下午，被判刑10年。蓋格在法庭上表示，她每日都活在後悔之中，波森的母親則在前一日出庭時，在法庭上情緒激動說，「我的生活從此不一樣了」。

►►►女警低頭走錯家門...見黑人鄰居就開槍「有意要殺他」！謀殺罪名成立

達拉斯郡（Dallas County）的12人陪審團前一日決定蓋格的謀殺罪成立，2日下午4點左右，做出10年刑期的判決，整個過程在2天內完成。在陪審團下決定之前，達拉斯郡地方檢察官隆恩（LaQuita Long）建議，刑期應該要至少有28年，因為被射殺的波森應該要在上周歡度他的28歲生日，「她做出了這樣的行為，就必須付出代價」。

隆恩還波森的上司在其喪禮上說的一句哀悼詞，「對被告來說，波森只是黑暗中的一道影子，但對所有認識他的人來說，他就是房間中最亮的光芒」。

蓋格的律師則是請求陪審團給予同情，他指出蓋格並非出於仇恨、自身利益或是毫無悔意的殺人，請求陪審團不要給予刑期。他還提到，蓋格每天都極度後悔，知道自己犯了很糟糕的錯誤，「她扣下了扳機，並且餘生都要與這個事件一起度過」。

最後，陪審團做出10年刑期的判決，蓋格離開法庭時被戴上手銬以及腳鐐，當晚就被送至監獄拘留。依照德州的法律，謀殺罪可判處5到99年的刑期。

▼在家中休息，卻被誤殺的波森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國德州前女警蓋格（Amber Guyger）因為走錯家門，開槍誤殺了26歲的非裔鄰居波森（Botham Shem Jean）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：

Amber Guyger

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