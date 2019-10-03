週末變天「東北防大雨」！下週關島熱帶擾動　可能生成颱風「哈吉貝」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今(3)日天氣穩定，全台多雲到晴，不過週末受到東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨。另外，氣象專家吳德榮透露，下週二(8日)前後，關島附近有熱帶擾動，不排除生成為第19號颱風「哈吉貝」。

中央氣象局預報員張承傳表示，今(3)日仍是較為穩定的天氣型態，各地大多為多雲到晴，清晨南部沿海地區有些零星的降雨，午後則是在各地山區及南部平地會有零星短暫陣雨；溫度方面，清晨夜晚不至於太涼，各地低溫約23-25度，白天則有熱的感覺，高溫可來到31-34度，中午前後紫外線指數偏高。

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不過在週末(5、6日)東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

▲最新(2日20時)歐洲(ECMWF左圖)、美國(GFS右圖)模式，模擬下週三(9日)20時預測圖顯示，「熱帶擾動」在關島附近，但位置、強度不盡相同。(圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，週六(5日)低氣壓通過呂宋島，其外圍水氣移入，東半部水氣略增，東半部及北部有局部短暫雨的機率；西半部影響不大、為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。

週日、下週一(6、7日)東北風影響，北部、東北有局部短暫雨，白天氣溫微降，花東亦有局部短暫雨；西半部仍為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。下週二、三(8、9日)水氣減少，各地為晴時多雲、「秋高氣爽」的天氣，午後中南部山區有零星降雨。

另外，吳德榮透露，下週二(8日)前後，關島附近已有「熱帶擾動」發展的跡象；預報員張承傳表示，該熱帶擾動不排除會增強為第19號颱風 「哈吉貝」。

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