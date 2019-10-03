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台灣百大影響力網紅「1歲蔡桃貴穩坐冠軍」！海放老爸和一票哥姐

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▲▼台灣百大網紅票選，冠軍可能是嬰兒蔡桃貴。（圖／蔡桃貴粉專）

▲台灣百大網紅票選，冠軍可能是嬰兒蔡桃貴。（圖／蔡桃貴粉專）

記者錢玉紘／綜合報導

《數位時代》網站2日晚間8點開始舉辦「2019台灣100大網紅人氣票選」，短短半天之內就有一人直接「海放」所有參賽者，票數超高，甚至打敗「網紅鼻祖」蔡阿嘎！原來目前的冠軍就是蔡阿嘎的高人氣兒子蔡桃貴，才1歲2個月的他就吸引眾多粉絲，難怪直接超越一票叔叔阿姨。

投票開始還不到12小時，蔡桃貴就已經獲得2.8萬票，超越第2名的兒童專家「王宏哲教養、育兒寶典」幾乎兩倍票數，甚至把自己老爸踩到第3名。蔡阿嘎昨天晚上還在臉書上求網友幫兒子投票，沒想到立刻拉開差距，讓他立即改口表示「票數好像有點懸殊？搶救蔡阿嘎!!!!!!!!!!! 」，但網友仍然一面倒「支持桃貴~」。

蔡桃貴可說是出身「網紅世家」，父母蔡阿嘎和二伯時常幫他拍超可愛的影片和照片，圓圓大眼和軟Q小臉融化一票粉絲的心，還跟著家長一同拜會蔡英文總統，甚至登上美國大聯盟的球場，臉書粉專有17萬人追蹤，IG上更有高達90萬粉絲。

其他名列前茅的還有常開直播論時事的「館長」，YouTuber「J.A.M狠愛演」、「眾量級CROWD」、「黃氏兄弟」、圖文作家「蛋哥」，寵物類的「黃阿瑪的後宮生活」以及「連環泡有芒果」也都在前10名內。這個投票的時間到10月13日才結束，還有機會翻盤，但蔡桃貴的高人氣恐怕沒那麼簡單超越。

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▼兒子人氣太高，讓蔡阿嘎直喊「搶救」。（圖／蔡阿嘎粉專）

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