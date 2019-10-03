就業市場、製造業數據差！美股大跌　道瓊終場重挫近500點

▲美股下跌。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

華爾街股市在2日收盤時重挫，道瓊工業指數一度大跌599點，終場下跌494.42點或1.86%，收26078.62點；標準普爾500指數下跌52.64點或1.79%，收在2887.61點；那斯達克指數下跌123.44點或1.56%，收在7785.25點。三大指數皆創5周來最大跌幅。

股市大跌主因來自於美國各項經濟數據表現不佳，1日公布的製造業比預期來的低許多，而2日公布的就業數據結果，被稱為「小非農」ADP就業人口調查顯示，9 月人數增加 13.5 萬人，比原本預期的14萬人還要低，更大幅低於前一期的19.5 萬人。

ADP 研究機構的聯合負責人伊迪馬斯（Ahu Yildirmaz）指出，目前就業市場有放緩跡象，過去三個月的平均就業數量呈嘗試14.5萬，低於去年同期的 21.4 萬個。「穆迪分析」的首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）則指出，這顯示企業在聘人方面變得更加小心，尤其小型企業變得更猶豫，如果企業打算削減成本，失業率恐會提升。

個股方面，福特汽車第三季度在美國的汽車銷量下降了約 5%，投資人擔憂其利潤下滑，2日開盤後下跌，收盤時跌了3.26%。叫車App公司Uber和Lyft股價皆創新低，Uber收盤時微跌0.55%至29美元，Lyft則是跌了2.98%至38.39美元。