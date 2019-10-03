　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「空中巴士拿非法補助」　WTO裁決2300億輸美商品：美國可提出報復性關稅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲航空（Qantas）空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

▲空中巴士A380於2005年首度試飛，第一批於2007年交付新加坡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）週三（2日）裁決，由於空中巴士（Airbus S.A.S.）長年接受歐洲政府非法補助，美國能夠對歐洲約75億美元（約新台幣2300億元）進口商品提高關稅作為補償。空中巴士與美國波音737的非法補助爭議已久，歐盟表示，若美國執意提高關稅，將會提出反制。

歐洲二次世界大戰後航空製造業萎縮，陷入前所未見的低潮，雖然英、法等國先後嘗試重新打造製造業，產量和市場卻不見增加，而此時未受戰火波及的美國航空業發展蓬勃。直到1970年，德、法、西、英決議共同創立空中巴士，將總部設於法國西南方的土魯斯（法語，Toulouse），之後才一舉復興歐洲航空製造業。

綜合美國《全國公共廣播電台》（NPR）、《全國廣播公司商頻》（CNBC）報導，空中巴士長年與美國的波音737互相指控對方收取政府的非法補助，因此WTO此次作出的裁決勢必會導致歐洲心生不滿。

WTO裁決結果表示，作為對歐洲空中巴士長年不公平競爭的反制，美國可針對歐洲75億美元商品提高關稅；這也是WTO歷年來裁決結果最高的金額。WTO指出，歐洲政府提供的非法補助金含括了整個空中巴士的系列產品，從A300（1972年投入生產）到A380（2004年首度亮相）都有。

▲波音737MAX機型。（圖／取自免費圖庫）

▲美國波音與歐洲空巴長年指控對方領取政府非法補助，圖為波音737MAX機型。（圖／取自免費圖庫）

美國2004年就指控歐盟透過各種方式「加持」空中巴士，包括提供條件超優的貸款條件和免除債務。而在WTO宣布仲裁結果前，美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）已經草擬了一項關稅清單，包含火腿、起司、橄欖，以及愛爾蘭威士忌和蘇格蘭威士忌。

波音公司發言人向媒體提供一份聲明，表示歐盟和空中巴士公司仍有機會避免關稅制裁，「即便到了今日，空中巴士仍然能夠透過遵守自己的義務，完全避開這些關稅制裁。我們希望他們終於能夠踏出這一步。」

空中巴士也發布聲明表示，公司正打算展開新一輪的協商以解決這項爭議，而波音也仍然有機會迴避貿易戰。空中巴士CEO佛希（Guillaume Faury）表示，希望歐盟和美國能夠討論出一個解決辦法，讓整個航空業甚至全球經濟都能避免美歐貿易戰的影響。

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）在一項聲明中指出，若美國真的照WTO裁決結果提出任何一項新的關稅制裁，將會是「短視和適得其反」的決定，「這將會迫使歐盟無可避免地採取回應」。

ET快訊
最醜星二代長大！　塌鼻子暴牙→長腿妹超正…網友一看戀愛了
台中鐵皮廠爆炸「火勢照亮夜空」　2消防隊員失聯
週末變天「東北防大雨」！下週關島熱帶擾動　可能生成颱風哈吉貝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

走錯門射殺黑人鄰居！前女警依謀殺罪判刑10年：每天都很後悔

北韓朝中社證實　垂直試射「北極星3型」潛射彈道導彈成功

「空中巴士拿非法補助」　WTO裁決2300億輸美商品：美國可提出報復性關稅

就業市場、製造業數據差！美股大跌　道瓊終場重挫近500點

美總統參選人桑德斯「動脈阻塞」…植入2支架　宣布暫停競選活動

二戰B-17「空中堡壘」轟炸機　墜毀美康乃狄克機場…燃火球燒爆

美國射「義勇兵三型」洲際飛彈到6700Km外太平洋　可攜帶核彈頭

全球領袖群組聊什麼？烏克蘭問「誰是群組管理者」俄中回應被美國踢出群組

她與「千萬富豪」閃婚！雙方還盛大辦婚禮...最後獨自背350萬債務

6歲童遭「滾水灌喉嚨」全身15%燙傷慘死　毒父喊：他體內有惡魔！

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

癱瘓狗媽「拖下半身」躲貨櫃屋底 他滿身泥撈5奶狗：以後讓我照顧

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

走錯門射殺黑人鄰居！前女警依謀殺罪判刑10年：每天都很後悔

北韓朝中社證實　垂直試射「北極星3型」潛射彈道導彈成功

「空中巴士拿非法補助」　WTO裁決2300億輸美商品：美國可提出報復性關稅

就業市場、製造業數據差！美股大跌　道瓊終場重挫近500點

美總統參選人桑德斯「動脈阻塞」…植入2支架　宣布暫停競選活動

二戰B-17「空中堡壘」轟炸機　墜毀美康乃狄克機場…燃火球燒爆

美國射「義勇兵三型」洲際飛彈到6700Km外太平洋　可攜帶核彈頭

全球領袖群組聊什麼？烏克蘭問「誰是群組管理者」俄中回應被美國踢出群組

她與「千萬富豪」閃婚！雙方還盛大辦婚禮...最後獨自背350萬債務

6歲童遭「滾水灌喉嚨」全身15%燙傷慘死　毒父喊：他體內有惡魔！

獨／高慧君曝「巫女能力」副作用　吃安眠藥25年：睡覺看天命

網公認「心機做作」星座女Top 3 ！雙魚裝柔弱、第一名是撩男高手

走錯門射殺黑人鄰居！前女警依謀殺罪判刑10年：每天都很後悔

北韓朝中社證實　垂直試射「北極星3型」潛射彈道導彈成功

台中鐵皮廠爆炸「火勢照亮夜空」　2消防隊員失聯

影／苗栗白沙屯驚見「頭重創女屍」　居民傳作案工具是鐵鎚：一對男女丟完就走

「空中巴士拿非法補助」　WTO裁決2300億輸美商品：美國可提出報復性關稅

10月不怕沒劇追！5部韓劇推薦　張娜拉、李相侖高顏值組合讓人期待

週末變天「東北防大雨」！下週關島熱帶擾動　可能生成颱風「哈吉貝」

快訊／彰化溪湖透天厝深夜火警！2長者受傷　1人無呼吸心跳

股溝男喝醉酒進超商大鬧 挑戰1打3還表演「凌空飛腿」

國際熱門新聞

與千萬富豪閃婚！最後她獨背35..

6歲童遭拿滾水倒喉嚨燙傷慘死

站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大..

經濟數據差！美股道瓊重挫近50..

B17空中堡壘轟炸機　墜毀美機..

桑德斯動脈阻塞　暫停競選活動

台女簽證出包遭英強制離境　萬人..

不讓他上頭等艙廁所　男害飛機迫..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

肥臉哥強抱6歲男童　當老媽面「..

WTO裁決「空中巴士案」：美可..

美試射義勇兵三型飛彈　可攜核彈

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

全球領袖群組烏克蘭問誰管理　美..

更多熱門

相關新聞

星宇航空機票最快12月中對外開賣

星宇航空2日舉辦全系列制服暨機艙設備發表會，針對明年1月23日開航在即，星宇航空董事長張國煒指出，先選定澳門、峴港及檳城作為首航航點，配合新機引進速度，預估東北亞日本航線要到明年中到明年底才會開航。至於航迷關心最快何時可搶票？他則表示，內部目標12月中能正式對外銷售，盼國人能多多支持。

回中美脫鉤論　崔天凱：不可理喻

中、美對壘下　台灣的競爭優勢？

跌黃石公園間歇泉　衰男滴血求救

薛瑞福下周訪中　「直接點破台港問題」

關鍵字：

美國WTO歐盟空中巴士關稅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟燭

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血跡

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚了

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

獨／9退將受邀赴陸參加十一　憂月退俸被奪全缺席

南門市場10/7熄燈！前3天1元競標

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面