「空中巴士拿非法補助」　WTO裁決2300億輸美商品：美國可提出報復性關稅

▲空中巴士A380於2005年首度試飛，第一批於2007年交付新加坡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）週三（2日）裁決，由於空中巴士（Airbus S.A.S.）長年接受歐洲政府非法補助，美國能夠對歐洲約75億美元（約新台幣2300億元）進口商品提高關稅作為補償。空中巴士與美國波音737的非法補助爭議已久，歐盟表示，若美國執意提高關稅，將會提出反制。

歐洲二次世界大戰後航空製造業萎縮，陷入前所未見的低潮，雖然英、法等國先後嘗試重新打造製造業，產量和市場卻不見增加，而此時未受戰火波及的美國航空業發展蓬勃。直到1970年，德、法、西、英決議共同創立空中巴士，將總部設於法國西南方的土魯斯（法語，Toulouse），之後才一舉復興歐洲航空製造業。

綜合美國《全國公共廣播電台》（NPR）、《全國廣播公司商頻》（CNBC）報導，空中巴士長年與美國的波音737互相指控對方收取政府的非法補助，因此WTO此次作出的裁決勢必會導致歐洲心生不滿。

WTO裁決結果表示，作為對歐洲空中巴士長年不公平競爭的反制，美國可針對歐洲75億美元商品提高關稅；這也是WTO歷年來裁決結果最高的金額。WTO指出，歐洲政府提供的非法補助金含括了整個空中巴士的系列產品，從A300（1972年投入生產）到A380（2004年首度亮相）都有。





▲美國波音與歐洲空巴長年指控對方領取政府非法補助，圖為波音737MAX機型。（圖／取自免費圖庫）

美國2004年就指控歐盟透過各種方式「加持」空中巴士，包括提供條件超優的貸款條件和免除債務。而在WTO宣布仲裁結果前，美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）已經草擬了一項關稅清單，包含火腿、起司、橄欖，以及愛爾蘭威士忌和蘇格蘭威士忌。

波音公司發言人向媒體提供一份聲明，表示歐盟和空中巴士公司仍有機會避免關稅制裁，「即便到了今日，空中巴士仍然能夠透過遵守自己的義務，完全避開這些關稅制裁。我們希望他們終於能夠踏出這一步。」

空中巴士也發布聲明表示，公司正打算展開新一輪的協商以解決這項爭議，而波音也仍然有機會迴避貿易戰。空中巴士CEO佛希（Guillaume Faury）表示，希望歐盟和美國能夠討論出一個解決辦法，讓整個航空業甚至全球經濟都能避免美歐貿易戰的影響。

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）在一項聲明中指出，若美國真的照WTO裁決結果提出任何一項新的關稅制裁，將會是「短視和適得其反」的決定，「這將會迫使歐盟無可避免地採取回應」。