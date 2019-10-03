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板橋、樹林快儲水！台水管線施工　1.5萬戶23小時「大停水」時間出爐

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▲▼停水，水龍頭，自來水。（圖／記者許力方攝）

▲台水管線工程，板橋、樹婷1.5萬戶停水23小時。（圖／記者許力方攝）

記者許力方／綜合報導

新北市板橋、樹林大停水！台水公司為進行「板二計畫－浮洲加壓站進出管線工程」，必須先實施停水再施工，提升供水隱定度，因此板橋、樹林區部分地區將自5日上午10時起，停水長達23小時，一直到6日早上9時才會復水，預計影響1萬5000戶，提醒民眾盡早儲水備用。

台水第十二區管理處指出，北部區域公共用水成長，市府改以研擬推動區域間水源調配來因應，板二計畫將新店溪水源經台水處理後的清水，透過跨越新店溪的連絡管路，供應板新地區，這次管線工程終點停水連絡1750∮mm送水管工程，將於5日10時起至6日9時止停水施工，共計23小時，提供供水穩定度。

水利局表示，將會持續管制，督促台水盡速完工復水，總計影響戶數約1萬5000多戶，因應用水需求，同時會設置6處臨時供水站。

【停水區域】
樹林區：和平里、保安里、樹東里、樹北里、彭福里、彭興里。
板橋區：溪崑地區－溪洲里、溪福里、溪北里、堂春里。

▲▼停水，供水站。（圖／資料照）

▲台水提供6處臨時供水站。（圖／資料照）

【臨時供水站】
1.彭福國小－新北市樹林區忠孝街30號
2.樹林高中－新北市樹林區中華路8號
3.新北市樹林區省民公園旁福德宮前空地
4.溪洲公園－新北市板橋區溪崑二街134號
5.板樹體育館－新北市板橋區溪城路90號
6. UBIKE人行道－新北市板橋區滿平街5號旁

【停水注意事項】
（一）停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
（二）停水期間：
1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
2.如未關閉抽水機電源：
（1）馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。
（2）易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。
（三）復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。

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