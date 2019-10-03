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決戰100天／時力搶攻5%政黨票門檻　區域立委瞄準北部力抗民眾黨

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▲▼「頭城搶孤－2020時代力量旗開得勝」主席授旗記者會 黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

距離2020大選進入倒數一百天，除了民進黨與國民黨兩大黨外，包含時代力量與台灣民眾黨等第三勢力小黨也虎視眈眈，企圖搶攻國會席次。時代力量黨主席徐永明認為，目前時代力量的選戰規劃還是以推動政黨票為主，希望藉由在北部推出候選人帶動議題，對時代力量衝高政黨票也有幫助。

時代力量於上月24日召開之決策委員會決議，2020大選將不自提總統人選，並爭取國會席次最大化。時代力量秘書長吳佩芸表示，針對2020時代力量將不自提總統人選，並回歸2016年的初衷，以全力爭取國會席次最大化為目標，努力實踐、不遺餘力地打造人民的立法院。決策委員會也會請提名小組，盡速完成2020不分區立委的提名。

▲▼時代力量黨中央張貼春聯“諸事順力” 卻陷入風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨中央。（圖／記者屠惠剛攝）

徐永明分析，目前時代力量不分區立委的安全名單訂在4席，6席則是比較大膽的想法，不過也才能夠有所進取。時代力量現階段仍要考量的是，究竟要將立委黃國昌擺在不分區立委的哪一順位，才能夠催出政黨票的最大值。

目前時代力量提名5席區域立委，包括高鈺婷參選新竹市選區、林佳瑋參選桃園市第三選區（中壢）、陳惠敏參選高雄市第七選區（鳳山）、張衞航參選新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）及賴嘉倫參選新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）。至於先前提名的台北市第七選區（信義、南松山）候選人陳雨凡上月底宣布退選，改與民進黨提名之台北市議員許淑華合作；欲爭取連任的現任立委林昶佐及洪慈庸則已經退黨。

其中，新竹市選區民進黨已提名新竹市議員鄭宏輝、桃園市第三選區提名桃園市議員彭俊豪、高雄市第七選區提名現任立委許智傑、新北市第一選區提名現任立委呂孫綾、新北市第十二選區則徵召太陽花女神賴品妤參選。近日更傳出時代力量將提名黨發言人陳志明與徐永明國會辦公室主任林鈺傑參選新北市第三選區（三重）、台北市第二選區（大同、士林）立委，分別對上現任民進黨立委余天與何志偉，時代力量與民進黨的競合議題再度浮上檯面。

徐永明解釋，目前黨內還是有一些年輕人有企圖心，目前提名小組仍在處理兩位年輕人的意願。他指出，陳志明上一次已經在三重選過新北市議員，目前也繼續在街頭短講，希望透過選舉把居住正義的議題拋出來。林鈺傑則是家族在地方紮根非常久，有一定的地方基礎，最主要思考的還是怎麼樣推中共代理人修法，因為目前這個會期看起來機會不大，因此希望透過選舉將議題彰顯出來。

徐永明分析，目前余天與何志偉看起來都有相當大的優勢，也因此時代力量才有推人的空間，即使對選局沒有太大的影響力，但也能夠藉此凸顯議題。他希望能夠透過選區的互動，讓執政黨在立法院裡處理相關的議題可以更積極，時代力量目前還是以推動政黨票為主，「我們在北部有一定的支持度，如果透過區域候選人的議題宣傳，對政黨票帶動有幫助」。

此外，民進黨立委候選人吳怡農2日赴時代力量黨中央拜會黨主席徐永明，希望尋求跨黨派的合作，徐永明受訪時曾說，「目前時力在此區還沒有提名人選，不過時代力量在雙北的佈局還是持續，時代力量會推出最優秀的人，先前黨內也有些人表示意願，目前都還在持續徵詢」。

徐永明解釋，時代力量在吳怡農的選區不會再自提人選，他在黨內一定會向大家推薦吳怡農，只是因為先前前任黨秘書長陳孟秀有表達參選意願，因此做了一個假設，不過時代力量在該區不會再自提，「如果要提不會是他那區」，目前仍在持續徵詢其他選區的人選。

徐永明說，在黨中央確認陳雨凡沒有參選意願後，時代力量在台北市不能沒有人選，在台北市與新北市續推年輕人對下個選舉的政黨票絕對有幫助。徐永明也說，目前時代力量會先處理這一波的立委提名，提名小組也還在徵詢兩人的意願，但最後的決策還是需要考量整體的選戰策略，「我們需要候選人在北部帶動議題跟政黨票」。

另外，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，明年1月選舉時，有34.8％的受訪者會把政黨票投給投給國民黨，31％會投給民進黨，19.9％則會投給台灣民眾黨，至於時代力量則以5.0％位居第四。

對此徐永明分析，目前時代力量與台灣民眾黨還是處於競爭關係，「選前是競爭關係，選後是競合關係」。他預估時代力量在最糟的情況下，政黨票還是可以突破百萬，希望在當選後能夠就議題上與民眾黨或他黨合作，在四黨皆不過半的的狀況下，才最有機會影響法案及議題。
 

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