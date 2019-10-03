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黃國昌爆宜蘭橋梁檢測標案：同一個團隊「自己得標、自己監審、自己審查」

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▲▼黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員 黃國昌臉書）

▲黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員 黃國昌臉書，下同）

記者林彥臣／綜合報導

宜蘭南方澳斷橋事件搜救工作尚在進行中，立委黃國昌已經在臉書上指出，宜蘭縣政府每2年都會有橋樑檢測標案，過去3次都是由由陳明正代表的團隊，透過「限制性招標」取得標案，而且還是「自己得標、自己監審、自己審查」的情況。

▲▼黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員 黃國昌臉書）

黃國昌臉書全文如下：

離譜的橋梁檢測標案

健行科大陳明正團隊：自己得標、自己監審、自己審查

1. 宜蘭縣政府每兩年都會有橋梁檢測標案。過去3次都是由陳明正代表的團隊，透過「限制性招標」取得標案（圖一）。
2. 前兩次都是以健行科技大學的名義；然而，在牽涉此次南方澳大橋的105年檢測案後，卻在107年突然改用「萬喬豐工程技術顧問有限公司」（由陳明正擔任負責人）的名義取得標案。
3. 更奇怪的是，在陳明正以「萬喬豐工程技術顧問有限公司」取得標案後，竟然又回頭與自己的「健行科大非破壞檢測研究中心」簽約，雙方代表人都是陳明正，根本是「自己簽給自己」（圖二；用印時用聯絡人遮掩雙方代表行為）。
4. 針對這些橋梁檢測，事後再花錢進行的「監審服務」標案，竟然是由健行科大「非破壞檢測研究中心」技術顧問陳浩賢擔任董事長的「綠產業發展教育基金會」得標（圖三）！

▲▼黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員 黃國昌臉書）
5. 更離譜的是，最後的檢測成果審查，委員竟然也是健行科大「非破壞檢測研究中心主任陳明正」聘請的技術顧問（延允中）。（圖四）

請問宜蘭縣政府：
1. 105年的檢測標案，品質如此低劣，最後如何驗收通過？為何107年繼續讓陳明正團隊取得限制性招標？
2. 在這些檢測標案中，「實際進行檢測的是何人」？是否由具專業橋檢資格者進行？
3. 由陳明正聘請的顧問陳浩賢，來「監審」陳明正的橋梁檢測，會不會太離譜？
4. 由陳明正聘請的顧問延允中，來「審查」陳明正的橋梁檢測報告，會不會太離譜？

▲▼黃國昌臉書爆料，宜蘭橋樑檢測標案，由同一個團隊得標、監審、審查。（圖／取自立法委員 黃國昌臉書）

藉由深入追查南方澳大橋的檢測標案，讓我赫然發現，這不是個案，而是系統性的大賺黑心錢。

攸關人命的「橋梁檢測」，竟然變成不肖團隊的斂財工具，在全國各地大肆取得橋梁檢測標案，然後再利用不具專業資格者，負責執行實際檢測；而檢測的草率隨便，更是讓人瞠目結舌。

這不僅是人禍，更是罔顧公安、無良撈錢的犯罪行為！
我會一路追查、持續揭露下去，徹底掃除這群蠹蟲。

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