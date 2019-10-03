Surface Laptop 3效能狠甩MacBook Air　999美元起、10月22日開放預購

▲微軟新品發表會今晚登場。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國紐約報導

微軟新品發表會今（2）日正式登場，微軟一口氣推出Surface Laptop 3 、Surface pro X 、Surface Pro 7等三款全新Surface產品，其中，打頭陣的Surface Laptop 3，更打出效能比MacBook Air強三倍，直接挑釁蘋果老大哥的明星產品。

Surface Laptop 3外型是鋁合金，同時囊括Intel和AMD兩大廠的晶片，主要有13.5 吋與 15 吋兩個版本，售價分別為999美元和1199美元，10月22日起開放預購。

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前者搭載最新的 Intel 第 10 代 Core 處理器，但具體 CPU 型號目前還不得而知，重量則比 MacBook Pro 輕了半磅。

至於後者，即 15 吋版本的 Surface Laptop 3，則搭載了微軟與 AMD 獨家合作的 Ryzen 7 Surface Edition 處理器，以及 Raden RX Vega 11 內建顯示卡，微軟稱其為當今同類筆記型電腦中最快的處理器，然而兩款的具體型號都未公開。

在外接孔部分，Surface Laptop 3 果然拿掉了原有的Mini DisplayPort輸出，並在左側各加USB-A 與 USB-C孔，讓Surface Laptop 3使用上更多元。

電池及充電也是Surface Laptop 3的強項，微軟首席產品長帕諾斯帕奈（Panos Panay）表示，為了打造像手機一樣的充電速度，微軟找了Intel和AMD打造快速充電（fast charging）的新境界，Surface Laptop 3不到一小時，就能充飽80%的電容量。

所謂純度的產品設計，Panos Panay形容，Surface Laptop 3是「如此潔淨的鋁製品」，沒有橡膠製的機身保護條，沒有凹陷方便人抓舉，全機身保持優雅，是真正的「全金屬」的筆記型電腦。



