潮爆了！金銀洋裝配斗篷、行李箱還是萬寶龍　星宇航空全系列制服大解析

記者賴文萱／台北報導

星宇航空2日舉辦全系列制服暨機艙設備發表會，包含飛航員、空服員、地勤、機務、航勤，完整制服設計及配件全面亮相。由台灣知名設計師林尹培袞操刀的系列制服，巧妙融合復古與未來感元素，呈現宇宙星際感，又藏有經典時裝特色，尤其還有7大創新特點值得注意。

▲星宇航空全系列制服亮相。（圖／記者林敬旻攝）

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星宇航空7大創新特點：



1.機師捨棄傳統西裝和大盤帽，改採用飛行夾克和便帽。



2.地勤人員及男性空服員，皆取消領帶，以維持工作舒適的人性考量。



3.大量使用刺繡及網布等異材質拼接，強化舒適透氣；大量繡工，讓結構立體，新潮有型。



4.員工擁有更多自由選項：地勤可選擇褲裝或裙裝，背心或西裝外套；航勤可選擇短褲或長褲。



5.機長及座艙長配有Garmin D2鈦金航空錶及Venu GPS智慧錶，貼心整合飛行與生活。



6.取消傳統航空公司女性空服員的肩背小包，男女空服員統一使用可放置ipad及文件的中性手提肩背兩用公事包。



7.於機長、機務人員、航勤人員制服中，加入星宇航空精神標誌—「SAFETY IS OUR ATTITUDE」，時時提醒星宇人肩負重大的飛安責任。

▲張國煒笑說，這次制服設計的最大宗旨就是「要把長得沒那麼好看的空服員變得好看」。（圖／記者林敬旻攝）

星宇航空董事長張國煒表示，這次制服設計，希望以人為本，在顏色上讓旅客在搭飛機都有家的感覺，畢竟制服不太適合用強烈對比的拼接色塊呈現給旅客，否則看了2、3小時就會讓人覺得厭煩。他笑說，這次制服設計的最大宗旨就是「要把長得沒那麼好看的空服員變得好看」。

至於他自己為這次制服打幾分？張國煒說，他個人認為不錯，應該有90分，對比國內航空，甚至是在國際上，應該也不會失掉台灣人的面子。

▲女性空服員制服洋裝依職級分為金、銀2色。（圖／記者林敬旻攝）

女性空服員制服

制服呼應客艙大地色系，座艙長及空服員依顏色區分職級，分別選用未來科技感金、銀色洋裝，背部及袖子大膽採用運動服飾使用的透氣網布拼接，強化舒適及功能性。

▲空服員制服，背部有異材質拼接。（圖／記者林敬旻攝）

▲冬天配有復古斗篷式羊毛大衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲復古斗篷式大衣，七分袖的袖中以飛機稜線為靈感設計。（圖／記者林敬旻攝）

▲洋裝以微立領搭配絲巾，舉手投足氣質婉約。（圖／記者林敬旻攝）

七分袖的袖中以飛機稜線為靈感設計，洋裝以微立領搭配絲巾，舉手投足氣質婉約，冬天穿上復古斗篷式大衣，宛如優雅的巴黎名伶。

男性空服員制服

▲男性空服員制服，以襯衫立領設計取代緊繫領帶的不便，也以不同裁片拼接呈現仿翻領樣式。（圖／記者林敬旻攝）

▲立領設計取代繫領帶的不便。（圖／記者林敬旻攝）

▲西裝外套領口不單以傳統車線縫製領片輪廓，而是拼接不同領片，翻玩錯視的平面與立體視覺。（圖／記者林敬旻攝）

以襯衫立領設計取代緊繫領帶的不便，以不同裁片拼接呈現仿翻領樣式，接縫處利用出芽線條點綴。而西裝外套領口不單以傳統車線縫製領片輪廓，更以精緻高超的工法拼接不同領片，翻玩錯視的平面與立體視覺。

飛行員制服

▲飛行員制服大變革，改為飛行夾克及實用便帽。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇機師改穿飛行夾克及實用便帽。（圖／記者林敬旻攝）

▲手提行李箱由德國精品萬寶龍打造。（圖／記者林敬旻攝）

捨棄傳統西裝外套及大盤帽，改換上帥氣俐落的飛行夾克及實用便帽，手提行李箱由德國精品萬寶龍打造，經典黑色外觀搭配立體幾何線條增添時尚氛圍。

機務人員制服

▲上衣點綴繡工精細的繁星裝飾，而每顆星上都有10個反光面。（圖／記者林敬旻攝）

▲機務人員制服，上下身以拉鍊及魔鬼氈連接，大幅增加穿脫便利性。（圖／記者林敬旻攝）

充滿故事性的機務人員制服，設計向40年代的戰機飛行員致敬，代表無所不能的維修技能，立領上則繡有星宇的精神標誌-北極星，上衣點綴繡工精細的繁星裝飾，而每顆星上都有10個反光面，更是源自張董事長對機務人員「披星戴月」的精神感召。連身服上下身以拉鍊及魔鬼氈連接，大幅增加穿脫便利性。

航勤人員制服

▲航勤人員制服中加入星宇航空精神臂章，時時提醒星宇人肩負重大飛安責任。（圖／記者林敬旻攝）

▲考量多樣的工作環境，貼心設計短褲給航勤人員自由搭配選擇。（圖／記者林敬旻攝）

袖口出芽收編，並有網布證件套，方便放置機場管制區感應卡，另外，褲子有多裁片拼接，結合灰色壓線及側邊出芽。考量多樣的工作環境，貼心設計短褲給航勤人員自由搭配選擇。

地勤人員制服

▲地勤人員制服，提供西裝背心、外套、短裙、長褲等，可依工作屬性及喜好自由搭配。（圖／記者林敬旻攝）

▲考量因長時間的坐姿，將外套和背心的前中下擺，依照飛機尾翼的形狀挖空布料，打造出融合功能及美感的特殊結構。（圖／記者林敬旻攝）

▲地勤人員高腰風衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲地勤人員可依工作屬性及喜好自由搭配制服。（圖／記者林敬旻攝）

提供西裝背心、外套、短裙、長褲等，可依工作屬性及喜好自由搭配。另考量因長時間的坐姿，將外套和背心的前中下擺，依照飛機尾翼的形狀挖空布料，打造出融合功能及美感的特殊結構，要讓星宇人穿上時尚又舒適的制服，成為航站中最閃耀的星宇團隊。

星宇航空航空錶

星宇首創與Garmin合作，為機長及空服座艙長配備了星宇官方指定航空錶- Garmin D2鈦金航空錶及Venu GPS智慧錶， 由Garmin依飛航組員實務需求，為星宇客製六款專屬錶面，並於錶背雷雕個人專屬編號。

▲星宇航空機師用錶。（圖／記者林敬旻攝）

專屬錶面可同時顯示三個時區，方便於飛行中隨時掌握兩地及UTC時間，透過內建的脈搏血氧感測功能，隨時留意身體的含氧飽和度，監控每趟飛行的身體狀況。機長所配備的D2鈦金航空錶，搭載動態全彩地圖、雷達氣象圖、機場數據、自動飛行紀錄、警報、與選定航空電子設備之連接等，貼心整合飛行與生活。

▲星宇航空副機師用錶。（圖／記者林敬旻攝）

張國煒提到，星宇的飛行員服裝不再是傳統西裝，其實是很大變革，當初在老東家時，飛行員改為飛行夾克形式，其實也是他推的，但老東家畢竟還是比較傳統，所以不是所有組員能穿，只有教官可以。如今他自己開了航空公司，就要大刀闊斧改革，跳脫傳統。

▲張國煒（右二）與設計師林尹培袞（右）等相關團隊一同合影。（圖／記者林敬旻攝）

張國煒強調，星宇的制服不是以高級主管的意見為依據，而是真的完全是由基層員工出意見，大家一起集思廣益後出來的成果。不過，工作上的需要跟美觀常常會產生衝突，因此這就是權衡跟退讓後的成果。至於有人笑說「飛行員的帽子戴起來像保全」，他也在現場直接虧設計師，「制服這麼完美，就差那個帽子，你說怎麼辦？」他補充，大家覺得不好看的話，他也會繼續想辦法弄好看一點。

▲星宇航空制服設計過程。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空耳機及備品。（圖／記者林敬旻攝）

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