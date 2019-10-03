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決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑　10月下旬推第二波立委

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▲▼郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）
▲郭台銘、柯文哲合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲2日與4位民眾黨立委提名人選，以及過去曾擔任柯幕僚的「郭家軍」李縉穎，合拍宣傳照，柯文哲也將在3日與其餘民眾黨第一波立委提名人完成定裝照拍攝。據了解，柯文哲預計將在雙十連假期間替小雞們站台，10月下旬將提出第二波立委名單。

郭台銘與柯文哲2日晚間與民眾黨立委提名人選合拍宣傳照，等同宣告正式啟動「雙母雞」輔選模式。郭台銘透過臉書表示，他的辦公室政策主任李縉穎，將競選新北第十選區（土城、三峽）的區域立委，希望大家能給李縉穎機會，「郭董認證品質保證」。

據稱李縉穎目前積極拜會地方人士，未來才會朝向議題性方向前進，並進一步推動政策，10月下旬競選總部成立，另李縉穎原本就與民眾黨參選人吳達偉認識，加上兩人選區鄰近，因此採聯合競選模式，未來兩人盼在托育、托幼、居住正義等青年議題上合作，並將和掛看板，一同出席活動。

對於柯文哲與郭台銘合作，柯營幕僚認為，因兩人支持者都是在比較中間，郭台銘偏向知識藍、經濟藍，柯文哲則是綠吃一點，並且觀察到英粉跟柯粉重疊性確實下降，呈現分流狀況，而郭柯兩人都是為了中華民國好，當然樂見兩人合作，且在得知郭台銘不登記總統連署前，早已規劃兩人合體，相信未來有很多機會合體。

▲▼台灣民眾黨立法委員提名記者會,張睿昌,何景榮,李佳玲,蔡宜芳,張幸松,吳達偉,朱哲成,徐立信,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨立法委員提名記者會。（資料照／記者李毓康攝）

柯營幕僚指出，10月下旬將再公佈一波區域立委提名，而這次希望增補優秀人才，預計最快10中旬進行不分區立委海選，不分區名單則要等到11月才公佈，另同樣歡迎郭台銘推薦人選，像是永齡基金會顧問高虹安就是不錯的人選，但最終主導權會在民眾黨；由於才剛拍完定裝照，還需要一段時間修片，展開區域立委參選人的宣傳。

據悉，民眾黨將以立法院八個委員會專業進行海選，一樣貫徹柯文哲影子內閣的概念，34席不分區提好提滿，沒進入安全名單者，進駐立委辦公室主任或是參與黨團討論，都是政治培養與延續，民眾黨內部估政黨票拿下約8~10%左右，有可能成為黨團，保守估計至少5席，積極爭取7席，未來民眾黨將拋出政策方針，柯文哲則持續下鄉衝選情，力拚政黨票。

人事佈局部分，台北市副市長鄧家基將於10月中卸任，北市議員黃珊珊將接任副市長，北市府秘書長張哲揚在10月中退休，轉任民眾黨秘書長，領軍民眾黨「選舉策略委員會小組」，9人分頭操盤立委選情。

台北市由民進黨出身的中央委員張益贍負責；新北市是出身蘇貞昌系統的市府顧問周榆修；桃竹苗為北市客委會主委徐世勳；中彰投為北市畜產公司總經理姚量議；雲嘉南為北農董事長室祕書董德堉，高屏則是高雄漢王飯店總裁林富男負責；宜花東及離島由張哲揚兼任輔選工作，市府顧問蔡壁如負責不分區，北市研考會主委余家哲負責全國選戰策略布局。

另民眾黨發言人林珍羽2日卸下柯粉俱樂部發言人一職，由跟著黃珊珊近20年的助理陳宥丞接任。林珍羽表示，民眾黨官網上線後，目前只有入黨申請功能，預計最快本週再新增線上捐款功能，讓民眾捐款更方便，11月左右民眾黨官網將開放論壇、投票等功能，黨員採實名制在網站上討論政策，未來在柯文哲的全台簽書會，場場都擺攤募款、招收黨員，全力衝刺2020。

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