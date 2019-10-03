決戰100天／「蔡賴配」明朗！最強組合拚擊潰國民黨

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統、立委大選3日進入百日倒數，選戰白熱化。相較於國民黨持續陷入泥淖僵局，甚至「換韓」聲浪不斷，民進黨早在6月初選結束後迅速整合，以團結氣勢力抗藍營。總統蔡英文與初選對手賴清德雖然因為蔡賴對決心結難解，但隨著黨內大老撮合，雙方態度漸漸放軟，「最強組合」蔡賴配漸成形。

初選階段，賴清德半路殺出挑戰蔡英文總統連任路。過程中，他不斷強調只要蔡英文勝出，自己一定全力相挺，意圖拱出「蔡英文2.0」，初選民調公布後，他也實現諾言，展現氣度表達「全力支持蔡英文」的態度。

不過，面對初選時的廝殺，蔡賴兩人心結難解，黨內人士無奈表示，不論是蔡英文或賴清德，個性都很硬，讓「蔡賴配」一度難產。眼看「最強組合」遲遲未果，不少獨派大老相當心急，辜寬敏日前受訪時就不斷喊話「蔡賴配」一定要成。據了解，9月24日蔡英文與賴清德在總統府祕書長陳菊的陪同下，一起在高雄會面，當天會談超過一個多小時，「蔡賴配」終於再現曙光。

除了蔡英文與賴清德終於見面，民進黨主席卓榮泰也悄悄與賴清德會面。會中卓榮泰特別針對初選民調納入台北市長柯文哲失準一事道歉並請求諒解，同時，也邀請賴清德代表蔡英文出訪美國，與僑胞會面。賴陣營事後證實此事，但強調出訪並沒有代表誰的問題。不過，賴清德出訪勢必能整合以獨派為主的僑胞勢力，也進一步讓「蔡賴配」可能性再提升。

9月28日的民進黨全代會，蔡英文致詞中提到，「賴清德前院長一直是這個團隊不可或缺的一員。我們感謝他，也相信在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定會和我們一起並肩作戰。」卓榮泰受訪時則強調，黨內的每一個人都無一可缺，黨一定要充分扮演好角色，把「所有人找回來」得到最後的勝利。

為何蔡陣營對於「蔡賴配」的態度相對低調？據了解，主要關鍵在於，雖然還沒定案，但在新系大力促成、黨內主流聲音努力下，這已經是未來方向，關鍵在於雖然總統已經表達態度，接下來還得尊重賴清德的個人意象。

據了解，民進黨將繼續展現團結氣勢，進一步凸顯國民黨混亂局勢，而「蔡賴配」也不會在短時間內對外宣布，反而會以「曖昧」氛圍持續推進，一方面能凝結團結氛圍，另一方面也能持續創造聲量。

在「蔡賴配」的評估方面，黨內人士表示，在深綠獨派方面，從前副總統呂秀蓮投入總統選戰，相關團體對執政黨的批評越來越顯著，黨內仍希望團結各方勢力，賴清德若順利與蔡英文搭配，當然能夠替民進黨團結再加分；另一方面，立委選情部分，擔心會被獨派分食，特別是區域立委的選戰，必須要集中選票，也因此「蔡賴配」更顯重要。

最後，在對戰韓國瑜方面，評估到韓國瑜選戰前可能展現的爆發力，民進黨勢必得以最佳狀態應戰。選務人士分析，對比國民黨的整合大失敗，「蔡賴配」形成民進黨整合成功的意義就會很大，唯一能有類似效果的，只有韓郭配，但隨著郭台銘退黨已成為不可能。

選務人士進一步指出，至於「韓朱配」，僅能說是稍微平衡韓國瑜的荒腔走板風格，但振奮人心效果不大，畢竟朱立倫的人氣在韓郭接續崛起以後，已經大不如前，且不可逆轉。