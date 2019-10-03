高超音速飛彈「東風-17」首亮相　10分鐘越過第一島鏈擊殺航母

▲高超音速飛彈「東風-17」首亮相 飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視，下同）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍高超音速飛彈「東風-17」在大陸「十一」閱兵首次亮相，從外形上來看最大「東風-17」與其他飛彈最大的不同，就是形狀更接近飛機，飛行速度更快，彈道也更加靈活多變，突防能力將會更加增強，在閱兵亮相後「東風-17」就會正式列裝部隊。

根據資料顯示，東風-17飛彈是以「東風-16B」中程彈道飛彈為基礎研發，射程為1800至2500公里，採用高超音速滑翔器設計，能夠在大氣層及其邊緣滑翔飛行，依靠空氣動力達到復雜化、多樣化的效果，也就是類似於「水漂式」的特殊彈道飛行能力，可令反飛彈系統難以準確實施攔截。

《南華早報》指出，東風-17高超音速導彈具備投放常規武器與核武能力，目前中國航天科工集團下屬的兩個分支機構正在全力開發這些高科技技術。據了解，東風-17過去共進行6次試驗全部成功，打擊精度已提高到「公尺級」。

《觀察者網》報導指出，東風-17是目前世界上第一款用於實戰部署的高超音速滑翔飛彈，具備高超音速、滑翔可變彈道兩大高新技術，能夠規避突破敵方防空反飛彈系統，外界預測，東風-17只需要10分鐘就可以飛到第一島鏈外延海域，是繼東風-21D、東風-26之後，又一款能打擊航母戰鬥群的「航母殺手」。

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