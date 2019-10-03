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認養毛小孩送1年寵物險！柯文哲驚「北市寵物有50億元商機」　東森寵物雲秒搶市場

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▲東森寵物雲成功送養至少175隻「浪浪」犬貓，這隻可愛的雪碧也是其中之一！（圖／東森寵物雲商店）

▲東森寵物雲成功送養至少175隻「浪浪」犬貓，這隻可愛的雪碧也是其中之一！（圖／東森寵物雲商店）

記者楊絡懸／台北報導

為了鼓勵民眾認養犬貓，台北市政府與產險業者合作推出「寵物保險專案」，今年7月1日至12月31日期間於動物之家認養犬貓的飼主，即可獲得1年期寵物保險補助，內容包括寵物醫療、侵權責任、喪葬費用等，預計將為1500隻認養犬貓投保，也期待能讓有意願飼養寵物的民眾可以將「認養」作為優先選項。

台北市長柯文哲出席「認養毛小孩有保障，寵物保險護家人」記者會致詞時表示，醫生出身的他對於健保非常有概念，希望能透過寵物保險制度的建立，可以讓台北成為一個更文明的城市，尤其對部分民眾而言，寵物並不是寵物，而是家人。「有時晚上回家看Call In節目，就覺得台北要完蛋了！」柯文哲笑說，台灣還是很努力且穩定，原因是醫療保險cover好每位民眾，對於社會起了穩定的作用。

柯文哲表示，市議員耿葳和楊靜宇曾在議會上質詢他，市民有醫療保險，「那為什麼我們的寵物不用保險？」他聽完後，覺得很有道理，因此對寵物保險有著完善的配套：首先，寵物一定要植入晶片，才知道寵物與要保人的關係，「有晶片後，再來就要有戶籍制度。」包括死亡時除籍、看病時也可以知道是誰的寵物，因此晶片的植入與寵物登記擁有必要性，「如果沒有這道晶片，就像我們沒有健保卡一樣，你要怎麼帶寵物去看病？」

▲台北市長柯文哲於「認養毛孩有保障，寵物保險護家人」記者會致詞。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台北市長柯文哲於「認養毛孩有保障，寵物保險護家人」記者會致詞。（圖／記者楊絡懸攝）

寵物保險除了有醫療理賠，也有喪葬補助費用，而最重要的好處是「可以守護寵物的健康」。柯文哲解釋，因為人類吃五穀雜糧都會生病，更何況是寵物，牠們有時也會生病，因此要守護健康；再來是減少棄養，有時遇到不是很有良心的飼主，發現狗生病了，就把牠丟掉，所以如果有一個醫療保險，自然可以減少棄養的可能性，建立保險制度，也藉此建立飼主的責任感，同時提高動物之家的認養率。

「我們都希望用認養取代購買，但很多人去動物之家看一看，空手就走了，也沒有認養。」柯文哲說，台北市政府此次透過贈送1年寵物保險，希望可以提高認養率，只要在今年7月1日到12月31日，有到台北市動物之家認養動物的民眾，就送1年的寵物保險。

另外，針對以前就曾領養寵物的民眾，台北市政府開放給2017年1月1日至2019年6月30日期間，已從台北市動物之家認養寵物的飼主也可以用寵物保險的優惠，1年只要負擔650元。

「怎麼會有這麼便宜的保險啦！」柯文哲說，以人的標準來看，寵物的保險費用真的很便宜，但最主要是建立飼主的責任感。最後他也透露，原來台北市1年寵物費用的商機約有50億元，像東森集團也開設「ETtoday東森寵物雲」網站頻道與實體商店，他才知道原來寵物在台北市是很重要的產業之一，「大家都不生小孩，都養寵物了！」

▲東森寵物雲商店合作自然美。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

▲「ETtoday東森寵物雲」實體商店。（圖／東森寵物雲提供）

台北市政府推出認養動物「給浪浪一個家，好險有你」寵物保險全額補助方案內容，分作「免費贈送保險」與「優惠價格投保」。在「免費贈送保險」內容指，今年7月1日至12月31日期間，認養台北市動物之家的犬貓，就贈送1年期的寵物保險，保障範圍包括寵物醫療、侵權責任、喪葬費用等。

在「優惠價格投保寵物保險」內容指，2017年1月1日至2019年6月30日期間，已經從台北市動物之家認養寵物的飼主，1年只要繳保費650元，就可購買到台北市政府免費贈送的「寵物保險」相同的保障。

據了解，台北市政府此次免費贈送的寵物保險，於今年9月招標，三井住友海上集團明台產物保險於產險業者中脫穎而出，因此台北市政府與明台產險合作設計，贈送飼主1年免費的寵物保險；至於優惠投保的方案，則可以選擇兆豐產險、新光產險等。

【延伸閱讀】

認養流浪毛孩「第一年保費全額補助」！台北市政府首創浪浪寵物險方案

 
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