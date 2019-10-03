柯文哲「擦槍走火說」　黃之鋒認為欠學生一個道歉...北市府回應了

▲ 香港反送中十一遊行。（圖／記者黃彥傑攝）



記者邱茀濱／綜合報導

香港1日多地爆發警民衝突，傳出18歲高二生遭警方實彈射中左胸。台北市長柯文哲2日表示，這種紛擾一下去難免「擦槍走火」。對此，香港眾志秘書長黃之鋒批評，柯文哲以「擦槍走火」形容港警意圖謀殺，是對中槍學生的侮辱，「該名學生仍在醫院，情況相當嚴重，柯市長，你欠他一個道歉。」不過，北市府副發言人黃瀞瑩2日晚間澄清，盼外界勿過度解讀市長的談話，並對電視台以標題帶風向表達強烈抗議。

針對反送中抗爭傳出學生中彈一事，柯文哲2日表示，以醫生的立場，第一時間是先關心學生，「哇，這老實講，我們當過外傷的，不小心打到大血管心臟，當場就斃命」，有時候職業病，就會問說是打到哪裡，第一時間還是關心那個學生的健康安危，還好聽說沒有生命安危。

柯文哲說，香港是台灣的鄰居又是亞洲金融中心，重大變動其實都會影響到台灣，抗議的紛擾一下去難免擦槍走火，所以他覺得這實在很危險，「如果昨天那個學生被打死，哇，今天一定是世界頭條，所以有時候北京政府在處理香港問題還是要面對問題。」

▲柯文哲（右）、黃瀞瑩（左）。（圖／記者徐斌慎攝）



不過，香港眾志成員周庭2日就截取三立新聞「港警對學生開槍！柯：難免擦槍走火」的圖片，在臉書發文痛斥「這不是擦槍走火，而是瞄準示威者的心臟開槍。這是謀殺。」她批評，柯文哲不單作為政治人物，作為一名醫生，也根本不該包庇警察濫用權力的行為。

不久後，黃之鋒分享周庭的文章指出，這幾個月以來，受傷的香港抗爭者不只一個，也曾赴柯市長曾任職的台大醫院就診，倘若柯文哲現在沒做市長，還在台大工作，又遇到香港受傷的年輕人，是否還會跟對方說是「擦槍走火」？

對此，黃瀞瑩2日晚間發書面聲明回應，她希望不論媒體或外界，都能清楚看待市長談話的重點，切勿過度解讀，「對於三立新聞以標題帶風向，引起香港部分意見領袖的誤會，北市府表達強烈抗議。」

▲中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）



►刷一整排愛心，刷一整排美麗～