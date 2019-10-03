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陸客回流了！十一長假金門船班「9成滿」　進港人次長兩倍

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▲陸客回流了！十一長假金門船班「9成滿」　進港人次長兩倍。（圖／金門縣政府）

▲金門水頭碼頭湧現人潮。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「十一」長假來到，金門小三通陸客人潮這兩日開始湧現，金門縣長楊鎮浯2日特別到水頭碼頭視察，他指出，2日上午的入境船舶載客率達到約9成，已回到過去水準，先前因自由行禁令、團客限縮大減的人流已逐漸回流。

大陸8月起暫停陸客自由行，9月又進一步限縮團客，導致小三通陸客人流降到谷底，旅次較去年同期衰退了73.96％。不過，離島三縣長8月中赴北京向國台辦主任劉結一爭取後，陸方於9月20日恢復小三通自由行，金門小三通的人流又逐漸回流。

金門縣長楊鎮浯表示，據近日的觀察，碼頭旅客人數已經明顯回升，尤其是「十一」長假這兩天，2日上午的入境船舶載客率約9成，可以感受到人潮正在回流，「單就十一第一天來講，就有超過2000多位自由行的遊客來金門，第二天預計還會有更多，兩天加總，等於有數千名自由行陸客在金門島上，這對金門整體的觀光發展來講是正面訊息，希望狀況能夠持續，彼此的交流能夠加深，讓兩邊的產業都能實際受惠。」

▼旅客從廈門上船，要前往金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

楊鎮浯並提到，十一長假來到金門的陸客，類型以「親子遊」佔多數，有年輕父母帶學齡孩子出遊，也有年輕人帶父母出行走走，「這樣的自由行旅遊型態，對於活絡地區各類行業景氣，是很有實際助益的。」

楊鎮浯還發現，這兩天來到金門的陸客，大多是對自由行政策較關心的人，還有非常多的大陸民眾，對恢復金馬澎自由行的訊息還不是很了解，他說，「這樣的一個訊息還不是所有的人都知道，會要求縣府觀光旅遊部門在這個訊息的披露跟宣傳上面，還要再多下一些功夫。」

此外，楊鎮浯也強調，未來縣府團隊將持續力拼觀光，不只在小三通方面，也會拓展台灣及國外旅客，積極舉辦活動，以十月為例，已推出了老兵召集令、坑道音樂節、高粱老街風獅爺文化季、烈嶼鄉芋頭季、及探金十月購物趣等活動，「在風雨已過，前景樂觀之時，金門縣府團隊更將竭力不怠、全力以赴。」

據金門港務處統計，10月2日金門小三通進港人次總共7780人，與9月2日的3197人次相比，成長了兩倍以上，單就十一這兩天的數據來看，已經回到大陸自由行禁令發布前的人流水準。

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

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