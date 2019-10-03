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水下作業大隊馳援南方澳　水中切割快速移除障礙物

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嚴部長視導南方澳國軍馳援進度　鼓舞官兵士氣

軍聞社／記者周昇煒宜蘭2日電

國防部長嚴德發2日前往宜蘭南方澳跨港大橋崩塌救援現場，轉達總統蔡英文關心國軍參與失聯人員搜救、安全航道開闢及官兵執行任務安全，鼓舞救援官兵士氣，要求陸軍53工兵群M3浮門橋車利用最短時間搭設臨時作業平臺，提供海軍水下作業大隊、救難單位執行橋體破壞、清理航道等作業，全力完成安全航道開闢的目標。

嚴部長上午率副參謀總長陳曉明中將及相關聯參前往現場，聽取現場指揮官最新任務進度簡報，提醒參與救援任務各單位相互協調合作，由指揮官統一指揮，利用最短時間及最大能量，協助任務達成。

由於崩塌橋樑上方拱橋傾斜，擔心傾倒將嚴重影響內港水下及水面人員作業安全，嚴部長要求M3浮門橋車在海軍蘇澳中正基地內尋覓適合下水地點，改由外港接近，並由地區提供緊急支援，由怪手鋪設下水平台；嚴部長也率相關國防部、陸、海軍司令部人員在現場督導，展現分秒必爭的決心。

嚴部長視導南方澳國軍馳援進度　鼓舞官兵士氣

M3浮門橋車下水後，嚴部長率陸軍司令部副司令黃中將登上舟車，督導水面上雙舟結合，建立符合現地作業的寬廣平台；隨後，海軍M8快艇帶領雙舟平台駛向水下作業大隊人員、機具集合地點，藉由蘇支部塢木場人員及吊車配合下，將執行水下切割機具吊上浮門橋車作業平台後，立即向事故現場外港移動。

嚴部長在橋樑崩塌事故現場接受媒體訪問時指出，國軍的任務重點包括協尋失聯的人員以及儘速開闢安全航道，讓漁船能夠儘早進出維持生計，官兵一定會盡最大的努力，用最快的速度執行；目前水下作業大隊官兵已完成現地偵查，將針對橋上的欄杆、繩索與鋼索進行障礙物排除，並視狀況開闢第二航道，請國人放心。

嚴部長進一步說明，水下作業大隊官兵將分成4組，在水中進行障礙物的切割，再透由M3浮門橋車作業平台進行吊掛，將障礙物快速移除，經內部討論後在執行上沒有問題。

此外，嚴部長在事故現場時，交通部林部長特別前來向部長致意，對國軍官兵第一時間、日以繼夜的投入搜救任務，表達敬佩與感謝；嚴部長並再次強調，國軍秉持「苦民所苦、疾民所疾」的精神，一定會與民眾站在一起，全力協助中央及地方，共同確保國人生命財產安全。

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