外交部叫日本代表「大哥哥」　國民黨批矮化：蔡英文是軟台妹？

▲外交部長吳釗燮送日本駐台代表沼田幹夫紀念碑。（圖／翻攝外交部推特，下同）

記者徐政璿／台北報導

日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫將離任，外交部長吳釗燮日前頒贈其「特種外交獎章」，上頭寫著「我最敬愛的大哥哥」，被批評為對日卑躬屈膝。國民黨主席吳敦義表示，基於維護中華民國的國格及國家尊嚴，黨應強力譴責，並要求蔡政府道歉，並以適當方式彙整相關訊息，廣為周知，讓全民知道，蔡英文女士到底是「辣台妹」還是「軟台妹」？

國民黨2日舉辦中常會，江碩平中常委等人提案指出，民進黨執政三年來對日卑躬屈膝、自我矮化，傷害國人權益及尊嚴案例已多到罊竹難書，日前吳釗燮以外交部長身分頒發「特種外交獎章」，公然以「大哥哥」稱呼日本駐台代表沼田幹夫，讓中華民國淪為日本的小弟弟。建請國民黨強力譴責，並彙整蔡政府上台後對日自我矮化實例強力宣傳，讓國人了解民進黨政府離譜行徑。



對此，吳敦義表示，國民黨執政時期為維護漁民朋友捕魚權益，和日方洽簽了「台日漁業協議」，解決多年經濟重疊海域捕魚權爭議，且維護國家尊嚴及堅持中華民國主權不被矮化，但是蔡英文主政三年來處處討好日本，換來的只有表面上更名的突破。

吳敦義說，實質外交及經貿關係上，漁權談判、漁貨配額、核食進口、日貨輸台關稅、慰安婦、日據時期歷史教材等議題上只看到「退讓、退讓、再退讓」，甘於在日本人面前自我矮化。

最後，吳敦義強調，基於維護中華民國的國格及國家尊嚴，黨應強力譴責，並要求蔡政府道歉，並以適當方式彙整相關訊息，廣為周知，讓全民知道，蔡英文女士到底是「辣台妹」還是「軟台妹」？