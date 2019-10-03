南方澳大橋21年沒檢修！結構技師轟「鋼索哪有用一輩子的？」

▲南方澳大橋1日倒塌，造成20傷5死1失蹤。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

南方澳大橋1日倒塌，經過交通部專案小組調查發現，航港局和港務公司在1998年完工後，至今21年都沒有進行檢測。對此，結構技師表示，從影片可以明顯看出是鋼索斷掉導致橋樑崩塌，有問題的就是鋼索，「21年都沒有檢測，代表鋼索完全沒換過，鋼索哪有用一輩子的？」

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根據交通部頒發的「公路橋樑檢測及補強規範」規定，橋樑2年要檢測一次，最長不得超過4年。對此，張姓結構技師受訪時指出，從影片可以看出來，橋樑崩塌後，拱型還是保持的很完整，代表拱形的支撐點沒有問題，有問題的就是鋼索。

他指出，要蓋一座橋都要經過安全係數計算，包括鋼索大小、每支鋼索的承受力、橋樑的荷重多大，例如每支剛所可以拉20噸，100根就可以拉2000噸，而完工後，最重要的就是後續的檢修和更換。

▲大橋完工後至今21年，相關單位沒做任何檢修，造成崩塌意外。

他也進一步舉例，船舶每年要「歲修」，每年的歲修是在海上檢查，該更換的地方都要換，經過三個歲修要一個「大修」，就是船要上架，懸空在船屋裡面做詳細檢查，相對的，「鋼索哪有用一輩子的？」尤其鋼索會受到環境因素影響，每個地方的環境、含鹽量等物理環境不同，搭在海上跟搭在深山的橋，就算用同樣鋼索，使用年限就會差好幾年。

「鋼索更新要一根一根換！」他說明，檢驗跟維護相當重要，為確保安全，鋼索也必須一根一根換，更換下來的鋼索也可以做拉力等檢驗測試，若每年都比照這種方式去辦理，定期做好檢修跟確實更換，可能今天就不會發生這樣的憾事。

南方澳大橋此次崩塌意外造成20傷5死1失蹤，經過調查確定是負責單位沒有做好檢測維修；而交通部長林佳龍也證實，檢測頻率本該2年或4年一次，此次確實屬於檢修缺失，造成橋樑不安全就要負責。