　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南方澳大橋21年沒檢修！結構技師轟「鋼索哪有用一輩子的？」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南方澳跨海大橋崩塌搜救現場第二日。（圖／記者宋良義攝）

▲南方澳大橋1日倒塌，造成20傷5死1失蹤。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

南方澳大橋1日倒塌，經過交通部專案小組調查發現，航港局和港務公司在1998年完工後，至今21年都沒有進行檢測。對此，結構技師表示，從影片可以明顯看出是鋼索斷掉導致橋樑崩塌，有問題的就是鋼索，「21年都沒有檢測，代表鋼索完全沒換過，鋼索哪有用一輩子的？」

請繼續往下閱讀...

根據交通部頒發的「公路橋樑檢測及補強規範」規定，橋樑2年要檢測一次，最長不得超過4年。對此，張姓結構技師受訪時指出，從影片可以看出來，橋樑崩塌後，拱型還是保持的很完整，代表拱形的支撐點沒有問題，有問題的就是鋼索。

他指出，要蓋一座橋都要經過安全係數計算，包括鋼索大小、每支鋼索的承受力、橋樑的荷重多大，例如每支剛所可以拉20噸，100根就可以拉2000噸，而完工後，最重要的就是後續的檢修和更換。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲大橋完工後至今21年，相關單位沒做任何檢修，造成崩塌意外。

他也進一步舉例，船舶每年要「歲修」，每年的歲修是在海上檢查，該更換的地方都要換，經過三個歲修要一個「大修」，就是船要上架，懸空在船屋裡面做詳細檢查，相對的，「鋼索哪有用一輩子的？」尤其鋼索會受到環境因素影響，每個地方的環境、含鹽量等物理環境不同，搭在海上跟搭在深山的橋，就算用同樣鋼索，使用年限就會差好幾年。

「鋼索更新要一根一根換！」他說明，檢驗跟維護相當重要，為確保安全，鋼索也必須一根一根換，更換下來的鋼索也可以做拉力等檢驗測試，若每年都比照這種方式去辦理，定期做好檢修跟確實更換，可能今天就不會發生這樣的憾事。

南方澳大橋此次崩塌意外造成20傷5死1失蹤，經過調查確定是負責單位沒有做好檢測維修；而交通部長林佳龍也證實，檢測頻率本該2年或4年一次，此次確實屬於檢修缺失，造成橋樑不安全就要負責。

ET快訊
南方澳斷橋…擠壓漁船中找最後一人！百人岸上插蠟燭　女親友悲痛
女街友清唱「詠嘆調」飆出美聲！　網起底原高貴身世...落魄原
海軍水下作業畫面曝光！潛水切割「V型斷橋」　日夜搶開臨時航道
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南方澳大橋21年沒檢修！結構技師轟「鋼索哪有用一輩子的？」

潮爆了！金銀洋裝配斗篷、行李箱還是萬寶龍　星宇航空全系列制服大解析

低壓發展中！周末變天「一波雨」來襲降回26℃　2地區易雨一周

NCC才剛開罰！富邦MOMO親子台2日晚間又突斷訊「北都」

星宇航空制服、機艙首度曝光　張國煒：要做航空界的制定者

總價近百萬！11位藝術家捐20件畫作　板橋大遠百展出+義賣

蔡英文下令全台老橋檢測　結構風險專家姚大鈞：短時間內完成有疑慮

這作品要「相處」而非觀賞！松菸年度3檔14場自製實驗節目開跑

準備搶票！星宇航空機票最快12月中開賣　張國煒親曝最新「航線規劃」

擺爛南方澳大橋21年！　航港局、港務公司爆「從未自行檢測過」

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

癱瘓狗媽「拖下半身」躲貨櫃屋底 他滿身泥撈5奶狗：以後讓我照顧

擔心傷南方澳失聯移工不爆破　船主急哭：破壞我的船沒關係！

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

南方澳大橋21年沒檢修！結構技師轟「鋼索哪有用一輩子的？」

潮爆了！金銀洋裝配斗篷、行李箱還是萬寶龍　星宇航空全系列制服大解析

低壓發展中！周末變天「一波雨」來襲降回26℃　2地區易雨一周

NCC才剛開罰！富邦MOMO親子台2日晚間又突斷訊「北都」

星宇航空制服、機艙首度曝光　張國煒：要做航空界的制定者

總價近百萬！11位藝術家捐20件畫作　板橋大遠百展出+義賣

蔡英文下令全台老橋檢測　結構風險專家姚大鈞：短時間內完成有疑慮

這作品要「相處」而非觀賞！松菸年度3檔14場自製實驗節目開跑

準備搶票！星宇航空機票最快12月中開賣　張國煒親曝最新「航線規劃」

擺爛南方澳大橋21年！　航港局、港務公司爆「從未自行檢測過」

南方澳大橋21未檢修！港務公司還「放生8座橋」　林佳龍震怒

南方澳大橋21年沒檢修！結構技師轟「鋼索哪有用一輩子的？」

板橋、樹林快儲水！台水管線施工　1.5萬戶23小時「大停水」時間出爐

目睹大橋斷了…船長「倒車逃死」上岸就拜媽祖！船主慟：叫人跑都沒時間

Surface教父裝神祕...突襲秀出雙螢幕系列產品　明年底可望上市

快訊／美股道瓊跌破26000點大關！　一路狂洩近600點

世田賽／陳奎儒13秒52未能晉級決賽　無緣達標東京奧運再力拼

黃國昌爆宜蘭橋梁檢測標案：同一個團隊「自己得標、自己監審、自己審查」

潮爆了！金銀洋裝配斗篷、行李箱還是萬寶龍　星宇航空全系列制服大解析

Surface Laptop 3效能狠甩MacBook Air　999美元起、10月22日開放預購

射擊畫面曝光！港示威者左胸中實彈　碎片離心臟僅3公分...港警：非常痛心

生活熱門新聞

Skoda車98加2百！員工：..

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚..

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

妻月領12萬！30K夫辭職「帶..

低壓發展中！　2地區周末變天轉..

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

星宇空服員亮相！主打宇宙星際感

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥..

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸..

全家出國玩！1歲妹留守阿嬤家秒..

紅茶賣完！她陷奶茶輪迴店員臉綠..

快回收舊手機！環署要送8支iP..

星宇航空機票最快12月中對外開..

更多熱門

相關新聞

目睹橋斷倒車逃死…船長上岸拜媽祖

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，壓毀3艘漁船，崩塌瞬間，新臺勝266船長就在岸邊，眼睜睜看船上的2漁工落難，「連叫他們跑的時間都沒有」，隔天馬上跑去拜媽祖保佑。有一艘宜蘭縣府的護漁號，當時正好啟航要出海，結果大橋就在眼前陷落，差幾公尺就被砸中，2名船長逃過死劫餘悸猶存，恐怖景象仍不斷在腦中迴盪。

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟燭

海軍作業畫面曝光　搶開臨時航道

外籍移工命喪南方澳　外交部：已聯繫家屬

花蓮菁華橋鋼索曾斷裂　籲中央重視改善

關鍵字：

南方澳南方澳大橋結構技師南方澳大橋崩塌交通部林佳龍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

南方澳找最後一人！百人岸上插蠟燭

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血跡

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚了

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

百頁都是油！營養師揭「滷味最肥Top3」

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

南門市場10/7熄燈！前3天1元競標

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面