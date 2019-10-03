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桃42線月桃路拓寬洽溪橋改建　籲用路人改道行駛

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▲桃42線月桃路拓寬洽溪橋改建，籲用路人改道行駛。（圖／新工處提供）

▲桃42線月桃路拓寬洽溪橋改建，籲用路人改道行駛。（圖／新工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連接桃園高鐵青埔站至觀音草漯地區的「桃42線月桃路道路拓寬工程」，市府新工處2日指出，該處辦理「桃42線月桃路（觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段）拓寬工程第一標」，工程範圍內的洽溪1號橋將進行改建，10月6日起至2020年5月31日18時止，封閉洽溪1號橋，為期約8個月，籲請用路人於此期間改道行駛。

新工處指出，「桃42線月桃路（觀音區廣大路(桃40號)1k+500m至中壢區領航北路二段）道路拓寬工程第一標」，拓寬範圍起自中壢區山東路至領航北路，長度共約3.2公里，原路寬約5至12公尺，將拓寬為20公尺，設置雙向2車道及人行道，此次施作項目包括道路、排水、景觀及4座橋樑工程等。▲桃42線月桃路拓寬洽溪橋改建，籲用路人改道行駛。（圖／新工處提供）

▲桃42線月桃路為連接桃園高鐵青埔站至觀音區、大園區及中壢區的重要道路。（圖／新工處提供）

桃42線月桃路為連接桃園高鐵青埔站至觀音區、大園區及中壢區的重要道路，3條主要橫交道路分別為山東路(桃41線)、月眉路(桃43 線)、聖德路(桃43-1線)，沿線大部分為農田、埤塘，目前道路僅寬約5至12公尺，且部分地區線形急彎，會車困難易壅塞，考量周邊地區發展及未來人口成長，市府規劃拓寬此路段至20公尺。

該工程全線完工後，除滿足未來交通需求，亦將提升自觀音區草漯重劃區至桃園高鐵站的交通便利並帶動草漯地區發展。

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