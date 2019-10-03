決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」　競總整合大選、黨中央主責立委

▲蔡英文日前出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2020大選於3日正式進入百日倒數，相較於國民黨先前的紛亂局勢，民進黨自初選過後，傷口癒合能力如外界預期般的快。選務幕僚指出，相較於對手，綠營同時也是執政黨，在佈局上必須更顯穩定，總統蔡英文在接下來選舉節奏上，不會脫離三大主軸：國政優先、成績呈現，以及未來4年目標與願景。

民進黨在副手方面，已經敲定朝「蔡賴配」的方向發展，主要有3個重要關鍵，黨政高層指出：首先，是必須仰賴前行政院長賴清德的影響力，協助處理獨派的勢力；其次，他也將被賦予立委選戰的輔選重任，特別是這次綠營在國會戰局，面臨嚴峻的挑戰；最後則是評估國民黨總統參選人韓國瑜擁有不確定性與選舉爆發力，勢必要謹慎變陣迎戰。

在黨中央、競選總部的分工上，選務幕僚指出，在黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉主導的黨中央，將以區域立委的選戰為主要重心；另外，在不分區立委名單方面，16日將召開中執會成立不分區提名委員會，進行提名的相關作業。

在競選總部方面，由前黨秘書長洪耀福、前行政院副院長林錫耀等人主責，肩負蔡英文全國性的選戰作業。選務高層表示，由於民進黨為執政黨，且黨內局勢，相較於國民黨更為穩定，加上支持度也保持一定程度的領先，因此在不能大意的前提下，必須把節奏控制平順穩固。

▼蔡英文日前出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



選務高層指出，蔡英文接下來的選戰主軸可分為三大方向：首先，為「國政優先」，在過去的這段期間，大陸在印太地區的勢力擴張，造成區域間各種壓力，同時美中貿易戰、香港議題，局勢相對不穩定，所以在此內外環境下，整體還是以鞏固外部局勢，將重心放在國政。

其次，選務人士表示，執政過去這四年來，必須將「成績呈現」，包括2016年選前的政策承諾，年金改革、稅改、長照政策、幼托等，都有相當程度的成果；另一方面，還有國防國機國造、潛艦國造、台商回流等改善經濟環境的成績，從過去四小龍之末，到第二季成為四小龍頭等，都必須把成績攤開來給國人。

最後，選務人士指出，蔡英文除了國政與繳成績單外，更重要的是，接下來會花一些時間，談及下一個4年，包括總體目標、願景。

▼蔡英文日前出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



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