目睹大橋斷了…船長「倒車逃死」上岸就拜媽祖！船主慟：叫人跑都沒時間

記者許力方、孫于珊／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，壓毀3艘漁船，崩塌瞬間，新臺勝266船長就在岸邊，眼睜睜看船上的2漁工落難，「連叫他們跑的時間都沒有」，隔天馬上跑去拜媽祖保佑。有一艘宜蘭縣府的護漁號，當時正好啟航要出海，結果大橋就在眼前陷落，差幾公尺就被砸中，2名船長逃過死劫餘悸猶存，恐怖景象仍不斷在腦中迴盪。

宜蘭縣府所有的護漁號為了躲避颱風，停靠在南方澳第三漁港，1日上午等到颱風走了，準備啟程，當時正要左轉出海，沒想到就要經過橋下時，下一秒跨港大橋竟在眼前斷裂崩塌，墜入海面中濺起浪花，船長陳志哲見狀嚇壞，緊急「倒車」遠離，只差幾公尺距離差點就被橋砸中。

「剛剛上岸，就去旁邊媽祖廟先拜一下…」陳志哲說，當時正要把船開到安檢所，但前置作業延後，稍微晚了一點才把船開出，沒想到才剛啟航，就目睹災難瞬間，還好當時船速不快，很幸運撿回一條命。

▲目睹大橋斷了…護漁號船長「倒車逃死」上岸就拜媽祖。（圖／海巡署、記者林振民攝）



▲漁船遭斷橋壓毀，船主慟：連叫人跑的時間都沒有。（圖／記者張君豪、游芳男攝）



事發當時，新臺勝266的江姓船長也是船主，人就在岸邊，眼睜睜看著斷橋瞬間壓毀漁船，他說，剛開始橋上有稍微掉下一些小東西，下一刻再往上看，整個橋就掉下來，但自己無能為力，連「喊叫人趕快跑出來都沒有時間。」因為漁船是密艙，基本上聽不到聲音，當時看到油罐車兩輪一過就陷下去，橋瞬間崩塌。

隔天江姓船主從早上6點就到案發現場守候，在岸邊來回踱步，無法理解搜救超過24小時，船骸卻還傾斜在水面上，未找到剩下的失聯漁工，怒吼要交通部長林佳龍趕快趕緊破壞船體救人，「我要人！」他說，漁工最久做了16年，已像他的家人一樣，說到難過處不停以手拭淚，甚至雙手掩面、蹲在岸邊痛哭，「他們只會開會，都沒有動作，我的船在那邊要幹嘛！我的人還在下面……」