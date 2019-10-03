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低壓發展中！周末變天「一波雨」來襲降回26℃　2地區易雨一周

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▲▼低壓發展移動中！周末變天「一波雨」來襲　2地區易雨一周。（圖／中央氣象局）

▲秋老虎發威持續熱2天，周末北東部恐變天。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局觀測，菲律賓東方有一個低壓發展中，目前結構不佳，預估高溫好天氣將持續至5日（周六），受東北風影響，迎風面的北部、東半部及恆春半島變天轉有局部短暫陣雨，其中東北部將有局部較大雨勢發生，一直到12日（下周四）都是偏東北風的環境。前預報中心主任吳德榮分析，下一次變天時間落在5日，低壓水氣靠近台灣，迎風面北東部轉雨，易出現短暫雨、高溫下降。

秋老虎發威到何時？吳德榮在《三立準天氣》中預報，依據電腦模擬資料，下一次變天落在5日，菲律賓東方海面的低壓伴隨中層水氣，5日會移至呂宋島一帶，水氣靠近台灣上空，持續時間至9日，加上東北風影響，迎風面容易出現短暫雨，東半部北部有局部零星短暫雨機會，高溫下降，但雨勢並不大，西半部受影響較低，中南部仍偏熱。

請繼續往下閱讀...

▲▼低壓發展移動中！周末變天「一波雨」來襲　2地區易雨一周。（圖／中央氣象局）

▲▼菲律賓東方有低壓發展中！周末變天雨來襲恐下一周。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼低壓發展移動中！周末變天「一波雨」來襲　2地區易雨一周。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，台灣附近水氣少，且叫暖空氣影響，各地天氣晴朗穩定，3日各地仍維持多雲到晴好天氣，僅清晨南部沿海有些零星降雨，午後各地山區及南部平地會有零星短暫陣雨。溫度方面，清晨夜晚低溫約23到25度，白天有熱的感覺，高溫可來到31至34度。

這樣穩定天氣預計將持續2天，氣象局表示，菲東有一個低壓正在發展中，自5日開始，台灣受東北風影響，迎風面的北部、東半部地區或恆春半島有局部短暫陣雨，其中東北部有局部較大雨勢發生機率，中南部則維持多雲到晴。

氣象局預估，7至9日（下周一至三）東北風減弱、水氣稍減少，但北部、東半部仍有局部短暫陣雨，10至12日台灣附近都還是偏東到東北風的環境，北東雲量稍多有局部短暫雨。

▼周末北東部變天，高溫下降。

▲▼低壓發展移動中！周末變天「一波雨」來襲　2地區易雨一周。（圖／中央氣象局）

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