南方澳大橋21未檢修！港務公司還「放生8座橋」　林佳龍震怒

記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋完工21年，僅由宜蘭縣政府委託健行科大完進行2次檢測，均未檢測出任何異狀，而主管單位的港務公司自87年完工後都未主動、獨立進行檢測。台灣港務公司進一步追查發現，管轄的17座橋梁當中，除了近4年完工的橋樑，其餘13座僅有5座進行過橋檢，其中2座最近一次橋檢更是超過10年，讓交通部長林佳龍大為震怒，表示若有安全疑慮，「不排除封橋」。

南方澳跨港大橋1日上午崩塌斷裂，造成至少20傷5死1失蹤的慘舉，目前詳細坍塌原因還在釐清。不過，根據交通部提供的資料顯示，民國106、107年曾對南方澳跨港大橋投入新台幣1000萬元進行修繕，項目包括混泥土修復、鋼筋除鏽、角鋼伸縮縫更換及落水管修復等。

▲南方澳跨海大橋崩塌，釀5死1失蹤的慘劇。（圖／翻攝自徐國勇臉書）



交通部專案小組調查發現，航港局和港務公司自民國87年以來未曾對南方澳大橋主動進行檢測，確有缺失。據悉，南方澳大橋是由基隆港務局委託宜蘭縣府代辦施工，共耗資2.7憶元，並在完工後交由蘇澳港務分局維管，直到民國101年成立港務公司，產權才移交航港局，但仍由港務公司進行維修管理。

至於當初南方澳大橋建設是否有疏漏？建商亞新工程表示，有網路謠傳他們為省成本，使用便宜的材料，導致橋梁崩塌，「這都是同業的汙衊」，因為亞新在21年前完工後就沒再接觸南方澳大橋的修繕。

案發後，港務公司向交通部回報，轄區內共有17座橋梁，近年主動檢測的僅有花蓮分公司4座中的3座，分別於102年及103年完成檢測、修繕，另一座則於去年完工。另外，港務公司其餘13座橋梁僅有5座辦過檢測，其中2座上次檢測距今11至13年。

▲林佳龍要求港務公司3個月內檢測完所有橋梁。（圖／記者游芳男攝）



林佳龍指出，檢測頻率本該2年或4年一次，符合規定檢修僅是最低要求，因此修繕不確實造成橋梁不安全就是要負責，事發原因將待專家、檢方及國家運輸安全調查委員會調查釐清，且航港局及港務公司必須要負起責任。

林佳龍表示，除了咎責之外，也將追查歷年涉有疏失的人員，「決不寬貸」，並要求港務公司將所有橋梁為期1年的檢測時間縮短至3個月，以最快的速度交出所有紀錄並提出補強計畫，倘若評估後有安全疑慮，「不排除封橋」。

此外，針對蘇澳港漁船無法進出問題，內政部長徐國勇2日晚間受訪表示，國軍目前分4組人力漏夜趕工、在水下不斷作業，趕在3日開闢臨時航道，讓幾百艘漁船可以出港作業，將會在臨時航道綁上浮標，方便漁民造航線行駛。

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