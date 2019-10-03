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決戰100天／韓國瑜11月初率團訪華府　壓線公布副手

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▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九都前往站台。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜被視為國民黨重返執政的希望之一，在2020總統大選倒數100天，據了解，韓陣營規劃在11月初拜訪華府，而美國在台協會(AIT)也將比照歷年政黨參選人規格，「讓韓國瑜走套裝行程」。至於外界關注的副手名單，內部正在謹慎評估人選，估計等到11月18日中選會開放登記前一刻才會公布。

韓國瑜11月初訪美　走AIT套裝行程

韓陣營人士表示，香港反送中運動沒有停歇的跡象，讓總統蔡英文撿到大砲操作「恐中」牌，不只加深兩岸對立，也升高國內藍綠意識形態的仇恨氛圍；此外，在中美貿易戰下，蔡英文向美國、日本靠攏，也讓美中台關係失衡。

韓陣營人士指出，比起蔡英文抱美國大腿，韓國瑜的外交理念更符合「維持現狀」，而不是靠向特定國家，韓國瑜不會讓台灣走在鋼索上，反而會是美中台三方都能接受的人選。

據了解，韓陣營原本預計在國慶連假後出發訪美，後來行程延至11月初，在行程安排上，鎖定華盛頓、紐約、洛杉磯三城市，停留時間約一週。由於韓國瑜這次是以「國民黨總統參選人」的身份訪美，AIT將比照歷年政黨參選人規格，採取最保險的方式，在官方接觸上「讓韓國瑜走套裝行程」。

除了官方拜會行程外，韓國瑜在2020大選以「中華民國保衛戰」作為號召海外僑胞的信號，目前已經在紐約、舊金山、休士頓、達拉斯、西雅圖等美國各大城市成立15個海外後援會，韓國瑜10月中旬訪美時，也將安排僑界大造勢，驗收「穿雲箭」的成效。

▲▼韓國瑜4月出訪美與僑胞見面。（圖／記者徐政璿攝）

▲韓國瑜4月出訪美與僑胞見面。（資料照／記者徐政璿攝）

「韓朱配」不存在　「韓張配」不保證加分

至於韓國瑜的副手人選，據了解，雖然基層力拱「韓朱配」，但事實上韓陣營目前從未與朱陣營洽商此事。親朱人士也透露，朱立倫目前的態度就是全力輔選立委參選人，不在乎任何掛名，且「韓朱配」是不存在的事。

韓陣營人士指出，以檯面上政治人物來看，前行政院長張善政的背景符合韓國瑜日前提出的「財經專業」和「國際事務」兩大條件，有利於韓國瑜爭取經濟藍和知識藍的族群，但實際上張善政能幫韓國瑜加分多少，團隊內部也有不同聲音，畢竟張善政曾擔任過國民黨時期的政務官，又是國政顧問團總召，新鮮感略嫌不足。

若從實際數據來看，《ETtoday新聞雲》1日公佈最新民調，民進黨總統蔡英文若搭檔前行政院長賴清德，國民黨任何正副總統組合皆屈居下風。若是「蔡賴配」VS.「韓朱配」，前者支持度44％，後者35.3％，差距有8.7%。若是「蔡賴配」VS.「韓張配」，前者支持度44.7%，後者32.9％，差距為11.8%。

根據中選會規定，總統、副總統選舉登記日期自11月18日起至11月22日止。韓陣營人士透露，由於民進黨「蔡賴配」尚未成形，親民黨是否要推出總統人選也未明朗，韓陣營內部正在謹慎評估副手對象，估計在登記前一刻公布。

▼前新北市長朱立倫、前行政院長張善政。（組合圖／記者李毓康、張一中攝）

▲▼朱立倫、張善政。（組合圖／記者李毓康、張一中攝）

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