Art Salon秋季當代藝術展覽

圖、文／Giovanna Sun

10月18日-21日Contemporary Art Salon秋季當代藝術沙龍展協同Art Taipei台北國際藝術博覽會聯合展覽，並首度以衛星方式同步呈現。

本次展覽網羅來自12個國家89位藝術家的作品。展覽分三大展區，包括藝術家專區、日本TAGBOAT專區及潮流藝術專區。藝術家專區，特別邀請當代藝術大師盧騰思Marcos Lutyens擔任首席藝術家。並邀請跨界於音樂與藝術間的昏鴉樂團主唱李中立、參加過東京藝博會的藝術家孟耿如等當代藝術名家共襄盛舉。

日本Tagboat專區有來自日本26位藝術家的作品，潮流藝術專區的參展藝術家包括美國潮流藝術家，有「The Father of Agit-pop」稱號的Ron English的作品，還有國內外街頭大膽的潮流藝術，都在此專區。

迎接本年度台灣邁向國際大型展覽藝博會的盛事，特別贈出50張VIP門票給幸運粉絲。得到VIP票券的幸運粉絲能參與10/18開幕派對，開幕派對不僅能和藝術家交流，還能參與與捷克辦事處合辦的捷克音樂酒會。贈票方式請見本文下方連結。

【2019秋季當代藝術沙龍展 展覽資訊】

開幕派對：10/18（五）18：00-21：00

展覽時間：10/19（六）-10/21（一）11：00-18：00

展覽地點：台北收藏交易中心（世貿一館信義路入口/台北市信義區五段5號M層）

主辦單位：台北收藏交易中心

文字與圖片：

Giovanna Sun 作家與Contemporary Art Salon美國地區官方代表策展人

臉書粉絲專頁：

www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/