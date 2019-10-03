影／大黑汪突衝向「懷胎9月妻」…人夫「一腳踢踹趕走」反遭嗆：咬到才算數！

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名李姓男子日前帶著懷胎9個月的妻子和4歲女兒到岳母家吃飯，不料正當一家人準備返家，停留在門口道別時，突然有一隻黑色的大型犬衝了過來。雖然黑汪並沒有做出攻擊的行為，不過李男擔心妻女受到驚嚇，因此伸出右腳將牠趕走。不少愛狗人士見狀氣得痛罵「要咬住才算數」讓李男相當無奈。

▼黑汪突然衝出來，李男擔心妻女被攻擊因此用腳踢趕。（圖／翻攝自星視頻）

綜合陸媒報導，事發在四川省宜賓市，李男上（9）月26日帶著妻女回到岳母家吃飯，沒想到準備離開時，就在住家外的走廊上碰到了一隻黑色大型犬。影像可見，黑汪見到人以後不斷搖尾巴，並且在小小的空間裡到處跑跳，似乎是想表達善意。不過李男擔心狗會做出咬人等攻擊行為，間接傷害到懷胎9個月的妻子和4歲女兒，於是伸出右腳踢踹，將黑汪趕至其他樓層。

▼黑汪在走廊上四處走動。（圖／翻攝自星視頻）

李男不久就遭到4名愛狗人士惡言相向，對方還說「要咬住才算數」，批評這樣的趕狗行為太超過。他事後無奈地說，難道只能眼睜睜看隨處流浪的黑狗攻擊妻女嗎？「這些人到底是怎麼回事？我保護家人都變得好無助。」

網友看完後紛紛力挺他的做法，「到底有什麼好指責的？為什麼不好好牽住狗呢？」、「不拴狗鏈的人簡直可惡，反倒讓狗背了罵名」、「還好孕婦沒有流產，否則真的不知道該怎麼交代」、「不分青紅皂白的人，就算對小動物有愛心也不值得敬重」、「還是牽好狗繩比較重要吧」、「立場對調的話，愛狗人士會怎麼做呢？」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼李男趕狗的行為遭到愛狗人士批評。（圖／翻攝自星視頻）