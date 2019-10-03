90年代最浪漫密碼「1141064」　日本BB.Call終結50年歷史

▲日本東京電信通信公司結束BB.Call服務，秋葉原舉辦告別式。（圖／翻攝自推特／kaztsu）

記者林瑩真／綜合外電報導

1990年尚無輕便手機的時代，人們連繫彼此全使用呼叫器（BB.Call，ポケベル），如今，日本至今唯一一家提供BB Call服務的東京電信通信公司（Tokyo Telemessage）也宣布終止服務，將BB.Call在日本的50年歷程劃下句點。

綜合日媒報導，BB.Call使用方法陽春，以市話撥打指定號碼，待對方收到通知後，從電話號碼確認打電話的人，再尋找公用電話回撥。不過BB Call也能利用數字諧音傳遞訊息，在日本，0840代表早安、0906代表遲到，而1141064則是最有名的我愛你（台灣為520）。

BB.Call在日本又稱「口袋鈴聲」，1996年發展到高峰，使用用戶超過1000萬件（台灣紅於1999年，有超過400萬用戶）。不過，隨著手機普及，日本最主要的電信公司「日本電信」於2007年停止了BB Call服務，連帶沖繩地區的業者也結束業務，最後只剩下東京電子訊息公司仍在硬撐。

如今，BB.Call從全國千萬名用戶剩不到千人使用，東京電信通信公司2013年就不再接受新用戶申請，也在今年9月底宣布結束業務，正式讓BB.Call走入歷史。有趣的是，秋葉原街頭還特別舉行BB Call的告別式，擺滿花圈、奠儀，甚至有女僕主持告別式，詼諧又認真的告別BB.Call。