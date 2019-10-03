新款「V」字包成女神收割機　朴信惠、林心如和秦嵐都背

▲（圖／Pinterest）



從紅毯到時髦女孩的衣櫃，Valentino 絕對是擄獲所有女孩的常勝軍，不管是過去金色鉚釘搭配裸膚色皮革的高跟鞋，或是經典的鉚釘包款，Valentino 這個典雅的品牌都完美收割女孩的心，今年品牌先讓鉚釘元素讓讓，Valentino 這次要用「V」字擄獲妳的心！



一個 V 字就很霸氣





▲（圖／Valentino）



承接今年的 Logo 風潮，Valentino 運用品牌開頭字母 V 設計了 Vring 字樣，以戒指的概念讓品牌字母呈現於包款上，此系列包包多樣化的包型跟變化，更讓眾多女星搶背！不只包包紅翻天，Vring 字樣更被運用在服裝上，Valentino 將 Vring 成功的融入服裝剪裁中，這時髦的設計品，讓包款與服裝都收服朴信惠、高俊熙、唐嫣、秦嵐、林心如及安潔莉納裘莉等女神的心。



▲（圖／Valentino）



2019下半年 V字包就選這一款





▲（圖／Valentino）



女孩在投資服裝上可能會保守許多，但包包這種挑對就能背上好幾季的單品，絕對是最好的投資！Valentino 今年下半年延續 Vring 風潮，甚至將這個 Logo 以高端的工藝呈現出不同的樣貌！如果妳想找一款一眼就能被看見的包，Valentino 早秋的加上流蘇鏈條設計的包款一定很適合妳！

如果想找一款低調雋永的包款，那今年 Valentino 秋冬系列的包可以直接列入購物清單，除了有經典金色金屬字樣的包款外，今年品牌運用皮革包覆 Logo 的設計，除了有 One Tone 的搶眼配色外，更有大膽撞色的設計，讓 Vring 包款過去典雅的外型多了更多年輕氣息！

除了基本的款式外，懂收藏的人今年一定不會想錯過品牌與日本設計師高橋盾的合作！善於解構圖像及服裝剪裁的他，這次將全新設計的圖樣運用於 Valentino 本季包款上，讓一款典雅的包款呈現出街頭潮流的氣息。



在下半年準備好要買一款犒賞自己秋冬的新包嗎？那 Valentino 或許就是最好的選擇！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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